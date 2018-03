Det kan koste 7000 kr. om dagen at tænde for varmen på stadion

Borgmester Carsten Rasmussen afviser at tænde for varmen under græstæppet på Næstved Stadion, før Næstved Boldklub rykker op i 1. division. Illustration: Mikael Nielsen

7.000 kroner om dagen. Det er prisen for at have tændt for fjernvarmen på Odense Stadion.

Det har været svært at få et reelt tal ud af Næstved Kommune, når talen faldt på prisen for at tænde for varmen i det nyligt installerede fjernvarmeanlæg på Næstved Stadion - ingen ved det tilsyneladende.