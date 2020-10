Artiklen: Det kan godt betale sig at hedde Svend i dag

Det kan godt betale sig at hedde Svend i dag

I år er det 10 år siden BonBon-Land fik sin vildeste forlystelse, da Svend Svingarm flyttede ind i parken. Svend Svingarm er stadig den vildeste af sin slags, og mange gæster kommer til parken blot for at prøve den.

Alt man skal gøre - hvis man altså hedder Sven(d) er at vise billedlegitimation ved indgangen, når man ankommer. Herefter har du fri adgang til alle parkens forlystelser hele dagen samt de fem Halloween-spøgelseshuse.

Svend Svingarm opnår en topfart på 117 km/t, når den svinger lige knap 45 meter op over jorden. Samtidig roterer hjulet, som man sidder fast på. Det giver 4,7 G påvirkning, hvilket vil sige, at kroppen kommer til at føles 4,7 gange så tung, som den er. Turen varer mere end 3 minutter.roan