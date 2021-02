Se billedserie Funkisvilla med sjæl, charme og unik beliggenhed ? samt plads til forbedringer. Så langt kommer du for to millioner i Næstved lige nu. Der skal påregnes forbedringer. Tilstandsrapporten viser, at især taget er i kritisk stand. Fotos: EDC.

Det kan du købe for to millioner: Funkisvilla med Åsen i baghaven

Næstved - 06. februar 2021 kl. 07:32 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Hvor langt rækker to millioner kroner nu om dage? Sådan lød opgaven til samtlige lokalredaktioner i Sjællandske Medier, for vi har sat os for at finde ud af, hvor meget hus eller lejlighed, du kan få for pengene på Danmarks største ø.

Og lad det være sagt med det samme. Du kommer ikke langt med to millioner i Hovedstadsområdet eller oppe i Nordsjælland. Men jo længere du kører syd eller vestpå, begynder husene at dukke op i mæglerkatalogerne rundt omkring.

I Næstved har byens største - og landets fjerdestørste - ejendomsmæglerforretning, EDC, fundet deres bedste bud på en villa, der kan trække købestærke københavnere til provinsen: En tidstypisk funkisvilla fra 1935 - med sjæl, charme og unik beliggenhed, da villaen på Præstøvej 76 grænser direkte op til Åsen - Næstveds karakteristiske fredede bakkelandskab.

- Det er en sjælden udbudt villa og især beliggenheden er et stort plus. Vi havde yderligere et par boliger til salg i samme kvarter. De gik for mellem 2,7 og tre millioner kroner, fortæller partner i EDC Næstved, Thomas Petersen.

Frisk huset op Den gule murstensvilla tæller 146 kvadratmeter, plus 76 kvadratmeter høj kælder, og ligger kun 10 minutters rask trav fra bymidten og stationen. Villaen byder på masser af værelser, et stort nyere køkken med spiseplads og et kælderafsnit med egen indgang - perfekt til teenagere, der alligevel kun viser sig, når maden er på bordet.

- En rummelig villa til hele familien, og med gode muligheder for hjemmekontorer, men der må påregnes nogle forbedringer, siger Thomas Petersen.

Tilstandsrapporten viser da også, at der er plads til forbedring. Tagpaptaget er i kritisk stand, altandøren kan ikke åbnes, flere vinduer binder og mangler maling, og der er konstateret revner i soklen. Artiklen fortsætter under billedet.

Fra toppen af haven er der fornem udsigt over hele byen.

- Men til den pris burde der også være plads til at finde pengene til at få frisket huset op. I Næstved kommer du stadig rimelig langt for to millioner, siger Thomas Petersen.

Regnestykket Da de færreste af os ligger inde med to millioner i rede penge har vi bedt filialdirektør Bjarke Truelsen i Danske Bank om hjælp. Han har leveret følgende regnestykke, men understreger at tallene er generelle og skal tages med forbehold.

- Hvis vi har et hus til 2 mio. kroner, så vil vi normalt stille krav til en udbetaling på minimum 5 %. Det betyder, at familien gerne skal have 100.000 kroner eller mere i opsparing til boligkøbet, fortæller filialdirektøren og uddyber.

- Antager vi, at de kommer med 100.000 kroner til udbetaling, så skal de have finansiering til 1,9 mio. kroner.

Ser vi på den såkaldte gældsfaktor - altså hvor meget man samlet set har af gæld holdt op imod familiens samlede årlige bruttoindkomst - så er den i øjeblikket typisk i omegnen af 3 ved boligkøb i Næstved. Det betyder, at årligt skal tjene 633.333 kroner før skat. Det svarer til omtrent 53.000 kroner om måneden.

Der vil i sagens natur også være boligkøbere, som har lån ved siden af - eksempelvis billån. Hvis vi antager, at man har lån ved siden af på 200.000 kroner og ender med en samlet gældsfaktor på 3, så skal familien årligt tjene 700.000 kroner før skat. Det svarer til godt 58.000 kroner om måneden, viser regnestykket fra Bjarke Truelsen. Og med banklån og realkreditlån er din månedlige bruttoudgift 9.809 kroner med en fast rente på 0,5 procent, og du gnaver af på gælden over 30 år.

