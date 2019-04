Se billedserie Sådan kan Maglemølle komme til at se ud. Inspirationen er hentet i Hamborg, hvor en gammel industribygning har fået nyt liv takket være to nye »skorsten«. Illustrationer: Næstved Kommune.

Det her kan blive byens nye vartegn

Maglemølle fortæller et stykke dansk industrihistorie om dengang Næstved var leveringsdygtig i toilet- og genbrugspapir til hele landet. De gamle fabriksbygninger har derfor status af bevaringsværdigt kulturmiljø. Men de to skorstene på toppen af Kraftcentralen er i så elendig forfatning, at de skal rives ned af frygt for nedstyrtningsfare.

Derfor har Maglemølle A/S netop fået Plan- og Erhvervsudvalgets tilladelse til at rive de to skorstene ned. Men da bygningerne er bevaringsværdige skal de to skorsten genopføres. Og det skal muligvis ske i lette luftige materialer, som det ses i Hamborg, hvor politikerne har hentet inspiration til Maglemølles nye vartegn.

- Der er tale om to ikoniske skorstene, der er et vartegn for byen. Derfor har et flertal i udvalget anbefalet, at de skal genopføres og jeg synes, at eksemplet fra Hamborg er meget vellykket, siger formanden for Plan- og Erhvervsudvalget, Daniel Lillerøi (S).

Den endelige aftale om nedrivning og genopførelse af de to skorsten kom på plads tirsdag. Og ifølge Maglemølle A/S direktør Søren Hansson haster det med at få de gamle revet ned.

- Boltene og dele af yderlaget er rustet op. Og der trænger vand ind i de to skorstene og derfra videre ned i beton og murværk og det ødelægger tagkonstruktionerne, siger Maglemølles direktør Søren Hansson. Han oplyser, at nedrivningen går i gang hurtigst muligt, da de to skorsten er i nedstyrtningsfare.

Kraftcentralen bruges bl.a. til Klatrecentral samt til produktion af medaljer og mønter, lydstudie og opbevaring.

Maglemølle var i brug indtil 1992, hvor den svenske papirgigant Stora Enso nedlagde produktionen i Næstved.