Det hele var ved at rådne op: Nu sker der noget

Det tager halvandet døgn - måske en anelse mindre - at rejse råhuset, og halvanden måned at gøre et hus færdigt indvendigt.

I disse dage går det rigtig stærkt med at få bygget en version 2.0 af Gaulumparken ved siden af Holmegaard Hallen.

Fugt i fundamentet

Den oprindelige udgave fra 1980/81 led af alvorlige fugtproblemer i fundamenterne, og siden 2012 har BoligNæstved arbejdet på at få lov at rive boligerne ned og genopbygge dem. Det faldt på plads sidste år, og tilladelsen til at nedrenovere boligerne indebærer, at de gamle boliger fjernes helt og aldeles fra jordens overflade inklusive alle gamle installationer, og så bygges der nye boliger med ydermure på nøjagtigt de samme steder. Hovedentreprenøren Hoffmann gik i gang med arbejdet på stedet 8. maj og havde inden da lavet en del forarbejde hjemme på Fiskerhusvej.