I jobbet som biskop ønsker Anna Kluge at fylde kirkerne med åbenhed, fællesskab og relationer. Hun vil arbejde for, alle skal vide, at præsten kan man altid ringe til. Pressefoto: Thomas Kluge.

Det hele går ad himlen til

Næstved - 08. juli 2021 kl. 13:07 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Provst Anna Kluge står til at blive den første kvinde i 1000 år på posten, hvis hun vinder bispevalget i Roskilde Stift til september 2022.

Med sin ranke spinkle skikkelse og blide fremtoning overrasker det, at folk omkring Anna Helleberg Kluge kalder hende en »jernnæve i en fløjlshandske«.

Men den 46-årige provst i Næstved har granit i viljen, og som tidligere eliteroer med både DM og EM-medaljer i armene er hun vant til at sætte sig næsten umenneskelige høje mål.

Gennemsigtighed - Det gør mig glad at arbejde med et mål, siger Anna Kluge, der indtil nu har indført åbenhed og transparens, både når kirkeskatten skal fordeles, og når beslutninger skal træffes.

- Jeg er et passioneret menneske, der elsker at lave noget, der er svært, siger hun og forklarer, at hendes ambition er, at skubbe til konventionerne i folkekirken. Det betyder, at hun vil dreje en meget traditionsbunden oceandamper, som hun synes er alt for meget service-kirke og alt for lidt religion.

Danskernes foretrukne valg - Det skal være tydeligt, at vi er et trossamfund. Vi skal være danskernes foretrukne valg til samtale om tro, religiøse oplevelser eller tvivl.

- Vi er nødt til at komme ind i kampen, pointerer hun.

Bispeembedet i Roskilde Stift står ledigt til efteråret næste år, når biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde Domkirke går på pension. Og provsten i Næstved har valgt at stille op i kampen om det fornemme embede med det primære formål at få en større mikrofon. For folkekirken er dét svar, vi leder efter, mener Anna Kluge.

Første kvinde i 1000 år Bliver hun valgt, er Anna Kluge tilmed den første kvindelige biskop i det 1000 år gamle stift og foreløbig er 56-årige sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke i København Rasmus Nøjgaard eneste modstander.

Om Anna Kluge 46-årige Anna Helleberg Kluge er provst i Skt. Mortens Kirke i Næstved. Hun er daglig chef for 30 sognepræster i Næstved Kommune. Hun er med kunstmaler Thomas Kluge, der er meget kendt for sit portræt af Dronningen. Hun er mor og bonusmor for i alt fem børn i alderen 9 til 20 år. Hun har blandt andet arbejdet som sognepræst i Ringsted, Sorø og Korsør. Hun er modtager af Roskilde Stifts Palladiuspris og Kristelig Dagblads initiativpris for sit indkluderende arbejde med konfirmandmentorer blandt ældre, erfarne kirkegængere.

- Svaret er, at folkekirken kan formidle håb, og under denne corona-pandemi er både de unge og deres forældre stressede og ensomme, siger Anna Kluge.

- Vi skal præstere, præstere, præstere, siger hun og peger på, at folkekirken lindrer.

Ingen er fuldkommen - Vi siger, at du er utilstrækkelig, og at du ikke kan blive fuldkommen. For det er et menneskeligt vilkår.

- Det giver håb, når folk opdager, at lykken ved et bryllup eller sorgen ved en begravelse deler alle mennesker.

- Vi er fælles om de største ting i livet. Men vi kan ikke selv vælge, hvornår vi bliver forelskede, hvornår du dør eller mister dem, du holder af.

- Vi er i Guds hånd, og vi stoler på, at det ender godt.

- Det håb kan vi formidle. Men kirken skal være mere skarp på, hvorfor det er vigtigt.

- Så til den stressede teenager, kan vi sige; du dur, som du er. Og til den ulykkelige der tror, at det går ad helvede til, kan vi sige, nej, der er altid et håb, og det går ad himlen til, fastslår Anna Kluge.

I kort form er kristendommen, at det ender godt, og at meningen er, at vi skal leve det liv, vi har fået til glæde for andre og for os selv.

- Vi må kaste os ud i livet og gøre det så godt, vi kan. Og når vi fejler og falder, bliver vi tilgivet og får en chance mere.

- Men vi kan ikke øve os på livet derhjemme eller læse os til den eller designe den selv. Vi er nødt til at øve os på hinanden. Og det er okay. Du er elsket, som du er, men du skal gøre dig umage.

Håndtryk til kvinder I jobbet som biskop ønsker Anna Kluge at fylde kirkerne med åbenhed, fællesskab og relationer. Hun vil arbejde for, alle skal vide, at præsten kan man altid ringe til. At kirken inddrager sit sogn og er platform for et naturligt fællesskab. Som hun fx allerede har bevist med at inddrage ældre i konfirmandforberedelsen, hvor de byder ind med deres erfaringer, og de unge med deres nysgerrighed og livsappetit.

Men hvad nu hvis man er kvinde og religionsskeptiker? For der er jo nogle præster, der ikke vil give håndtryk til kvinder?

- Ingen bliver ansat i Roskilde Stift, som ikke giver håndtryk til kvinder, fastslår Anna Kluge. Og sådan bliver det. I hvert fald hvis hun bliver den nye biskop i Roskilde Stift.

