Mere end 20.000 var samlet, da der senest blev afholdt Grøn i Næstved i 2019. Cirka det samme antal regnede man med til sommer, dog fordelt over to dage, men den plan er nu skrottet. Foto: Morten Rygaard

Det grønne håb svandt: Store sommerkoncerter aflyses

Næstved - 10. maj 2021 kl. 13:38 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Tirsdag skulle billetsalget til årets grønne koncerter være startet, men sådan kommer det ikke til at gå. Arrangørerne bag Grøn meddelte mandag, at man ser sig nødsaget til at aflyse.

- Det er enormt ærgerligt at trække stikket på en helt utrolig gennemarbejdet idé og model, som jeg til enhver tid vil stå på mål for. Vi er meget stolte af det arbejde, vi har lavet helt frem til det sidste sandkorn i timeglasset, og med så stor og positiv feedback fra så mange sider burde vores afviklingsmodel have fået chancen, siger Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden.

Han henviser til den alternative model, man ville have gennemført til sommerens koncerter. Her skulle publikumskapaciteten nedsættes til højst 10.000 inddelt i ti sektioner med egne mad- og ølboder samt toiletter.

Modellen fra Grøn blev en del af ekspertgruppens anbefalinger til Regeringen. Men selvom der er enkelte dele af modellen, der giver genklang i genåbningsplanen, er det særligt makskapaciteten på 2000 tilskuere frem til udgangen af juli, der gør afviklingen af den planlagte turnéplan umulig, lyder det fra arrangørerne.

- Politikerne og sundhedsmyndighederne har besluttet sig, og det giver ikke mening at hverken tro eller håbe på en Grøn-åbning i den kommende tid. At folketinget vælger at afvige i så væsentlig grad fra ekspertpanelets anbefalinger, er dybt skuffende - særligt taget i betragtning af, at man har valgt at sige god for at gennemføre andre arrangementer med større publikum i samme periode, siger Theis Petersen.

Christian Sveigaard, Marketing Director for Tuborg, supplerer:

- Vi er enormt kede af, at vi står i denne situation igen, da vi ønskede at samle danskerne til et sommermøde med livemusik og fællesskaber. Nu ser vi frem til 2022 og glæder os til at samles om den faste tradition, som Grøn Koncert er.

To af de i alt 16 koncerter, man havde håbet på at gennemføre, skulle være afviklet i Næstved 16. og 17. juli.

