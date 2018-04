Send til din ven. X Artiklen: Det gode kvindeliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode kvindeliv

Næstved - 02. april 2018 kl. 18:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er et godt liv? Hvad betyder noget for kvinder i forskellige aldre? Hvad kan vi selv gøre? Hvis noget er godt for nogen, er det ikke nødvendigvis godt for andre?

Mandag den 23. april 2018 kl. 19-21.00 på Næstved Bibliotek på Kvægtorvet arrangerer den lokale afdeling af Soroptimist International for tredje gang til samtalesalon kun for kvinder. Tidligere er her diskuteret vaner og netværk. Denne gang sættes der fokus på Det gode kvindeliv - hvad betyder det?

I samtalesalonen reflekterer deltagerne over det gode kvindeliv og bliver klogere på hinandens prioriteringer i livet. Samtalerne foregår i hyggelige omgivelser og i forskellige grupperinger og sammen med andre kvinder.

Soroptimist International arbejder for at styrke kvinder og piger i hele verden og derfor optager emnet naturligvis klubbens medlemmer. Klubben håber, at mange andre interesserede kvinder møder op til samtalesalonen. Samtalesalonen er for alle piger og kvinder, er gratis at deltage i og kræver ikke tilmelding.