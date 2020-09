Se billedserie Der er fyldt med bamser hos Cille Torp-Strunz, som i anledning af bamse-demonstrationen lørdag har samlet bamser ind. Her er et lille udpluk af bamserne, der køres til Christiansborg fredag. Privatfotos

Send til din ven. X Artiklen: Det flyder med bamser i Cilles hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det flyder med bamser i Cilles hjem

Næstved - 11. september 2020 kl. 11:22 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er gået over al forventning i Næstved, og min stue rummer pt. mere end 300 bamser.

Læs også: Bamser skal demonstrere for børn

Det siger Cille Torp-Strunz fra Næstved, der er regional tovholder og medlem af styregruppen for forældrebevægelsen »HvorErDerEnVoksen«. De kæmper for minimumsnormeringer i landets daginstitutioner i børnehøjde - og ikke kun på papiret.

I den forbindelse har de valgt at lave en landsdækkende bamsedemonstration, som på grund af corona finder sted online lørdag den 12. september. Forud for demonstrationen er der samlet bamser ind. Håbet er, at der lørdag foran hvert rådhus samt ved Christiansborg vil stå et bamsehav, der repræsenterer børnene og alle dem, der kæmper for minimumsnormeringer.

Stor varevogn Tanken er, at bamserse skal symbolisere dem, der ville have deltaget i demonstrationen, hvis det havde været muligt at samles. Cille Torp-Strunz har hjulpet med at samle ind i blandt andet Næstved, hvor det er væltet ind med bamser. Hendes hjem er omdannet til et regulært »bamsehav«.

- Min oprindelige plan var, at jeg ville fylde min C3'er med bamser og køre dem ind til Christiansborg. Men vi har modtaget bamser i sækkevis, så der kommer en stor varevogn for at hente dem. Bamserne skal endda vakuumpakkes, så der er plads til allesammen, fortæller hun.

Varevognen, som køres af en mand til en af tovholderne, er i Jylland for at hente et større læs bamser, som også skal til Christiansborg, inden den kommer forbi Næstved i løbet af i dag fredag.

relaterede artikler

Ny forældrebevægelse kalder til demonstration 27. marts 2019 kl. 10:47