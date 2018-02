Det er ikke tilladt at bruge håndholdt mobil under kørslen, men det er åbenbart svært at lade være.

Send til din ven. X Artiklen: Det er populært at tale i håndholdt telefon i bilen - men man må ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er populært at tale i håndholdt telefon i bilen - men man må ikke

Næstved - 06. februar 2018 kl. 10:47 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet var på færdselskontrol i Holme-Olstrup og Næstved mandag, der var især bilister, der talte i telefon, den måtte til lommerne.

På Landevejen i Holme-Olstrup mellem kl. 10 og 10.30, hvor intet skete, men ordensmagten var på pletten igen kl. 12.35-13.05. Her blev to bilister standset og sigtet for at tale i håndholdt telefon.

Samme mønster gjorde sig gældende i Næstved lidt senere.

På Vestre Ringvej kl. 8.45-9.45 blev to køretøjer standset og kontrolleret, og en blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen.

Igen kl. 10.30-12.30 var der bid - en blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen og tre for ikke at have spændt sikkerhedsselen

Klokken 14.05-15.05 prøvede man igen, men denne gang uden »held«. Der var ingen sager.