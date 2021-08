Se billedserie Fra venstre Kurator Mette Kjærgaard Præst og direktør Lotte Juul Petersen, Rønnebæksholm.

Det er altså ikke særlig tit, at folk falder i søvn midt i et kunstværk

Næstved - 31. august 2021 kl. 04:43 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Vildt efterår på Rønnebæksholm med selvmedicinering, tantrisk yoga og lydhealing.

Det er en vild blæksprutte af oplevelser, der venter dette efterår på Rønnebæksholm.

Både med klassiske udstillinger i syv stuer, på loft, gange, kældre og sågar toilettet.

Men også herskabsstalden, der oprindeligt var stald til de fine heste. I dag blandt andet mødelokale. Ovenpå findes installationskunstner Jakob Jakobsen udlånte værk: »Hospital for selvmedicinering«. Et værk med tæpper og puder over hele loftet .

Jakob Jakobsen, der selv har været psykiatrisk patient indlagt med angst og depression har lavet dette rum, som et oprør i mødet mod det, han oplever som et hierarkisk hospitalssystem og med dette skabt et mere ligeværdigt blødt rum for samtaler og meditation for som ordet indikerer; selvmedicinering.

Og at rummet virker ses blandt andet af en skoleklasse på besøg, der hænger ud og ikke har lyst til at forlade det igen.

Henover efteråret vil flere kendte forfattere, som blandt andre Kristian Byskov, Anna Rieder og Ursula Ankjær Olsen læse op fra deres bøger. Alt i mens publikum behageligt kan henslænge sig i puder og tæpper og nyde dét, der kaldes »poesi for liggende tilhørere«.

Og skulle det ske, at man tog sig en »morfar«, så er også det tilladet.

- Rummet gør noget beroligende ved én i samme øjeblik, man tager skoene af og lægger sig i puderne, siger Lotte Juul Petersen, direktør på Rønnebæksholm. Hun forklarer, at der kan opstå et befriende fællesskab, når man helt anonymt ligger og lytter.

- Det sker, at folk falder i søvn, og det er kun tegn på afslapning.

- Og så er det altså ikke særlig tit, at folk kan falde i søvn i et kunstværk, siger hun og leer.

Generøst brug Kunstnere Jakob Jakobsen er desuden meget generøs i forhold til brugen af sit værk, fortæller Mette Kjærgaard Præst, der er kurator på Rønnebæksholm.

»Hospital for selvmedicinering« vil således også danne ramme om en række workshops for pårørende til psykisk syge. Her vil Trisse Gejl, forfatter og underviser i kreativ skrivning guide deltagerne gennem en skrive workshop.

- Det er sjælden, at pårørende taler om deres egne oplevelser.

- Formålet er, gennem fiktion, skriveøvelser og samtale om traumatiske eller overvældende oplevelser af et følelsesforløb, at få taget hånd om sig selv som pårørende, siger Mette Kjærgaard Præst. Hun peger på, at mange vil komme ud for noget, der som udgangspunkt kræver, at vi håndterer den her skrøbelighed. Også som samfund.

- Vi er alle skrøbelige, siger hun.

Hele teamet omkring Soil. Sickness.Society udstillingen på Rønnebæksholm undersøger, hvordan det fysiske og psykiske helbred balancerer mellem jord, menneske og samfund.

Både på et konkret og et overførst plan, fortæller Lotte Juul Petersen.

Terapeutiske seancer Endelig vil der være muligt at deltage i en serie terapeutiske seancer med yoga hver torsdag med tantrisk filosofi. En retning der kan give større sjælelig indsigt med guider blandt nogle af de store yoga-kuryfæer med årelang erfaring og praksis på området.

Og så det absolut ikke nødvendigt at have kendskab til hverken tantrisk filosofi eller yoga for at være med, fortæller direktøren.

Har man lyst til at tage skridtet videre og udfordre sig selv med den totale selvhelbredelse, kan man deltage i lydhealingsseancer med den kendte sanger og sangskriver Stine Grøn. Hun er i øvrigt den ene halvdel af den anmelderroste gruppe IRAH.

Sammen med billedkunstner Jakob Steen, der har skabt værket »Marias Leje«, som udgør de fysiske rammer for det helende rum, omslutter Stine Grøn deltagerne med sin krystalklare stemme. Hvis ikke man har på at prøve »lejet«, kan man medringe sin egen yogamåtte eller strandstol og lytte til sangen og mærke healingen og se udstillingen gennem et efterår med kunstmedicinering til sjæl og legeme.