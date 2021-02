Detailchef i XL-Byg Jack Hyltoft glæder sig over, at byggemarkederne gør comeback her i foråret, som er højsæson for salg af byggematerialer. Foto: Kim Palm

Det dufter af forår og grillpølser: Jubii - vi får lov at åbne igen

Mens de hænger med skuffen i Næstved Storcenter, er der anderledes optimisme og lettelse at spore i en anden ende af byen. XL-Byg på Femøvej er et af de byggemarkeder, der får lov at åbne for kundestrømmen på mandag. Forretningen er under 5.000 kvadratmeter og dermed ikke omfattet af de nye restriktioner, der gælder fra 1. marts.