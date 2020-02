Det' Lunt i Nat - operette som vor mor lavede den

Operaens lillesøster og musicalens stedbror gæster Næstved Teater med forestillingen Det' Lunt i Nat, og det er Operettekompagniet, der står for opsætningen.

Sangskatten

Danmark er et Operetteland med stort, mener Operettekompagniet, og efter tre store titler fra det wieneriske repertoire - Csárdásfyrstinden, Den Glade Enke og Flagermusen med i alt 64 opførelser over hele landet - kaster landets eneste professionelle operetteensemble sig nu over vor egen populære sangskat, som en hel generation er vokset op med.