Designmøbler flytter: Åbner sammen med kræmmerne

Se billedserie Susan og Jan Jespersen er i fuld gang med at klargøre møbel- og tilbehørsbutikken i en del af den store hal i Lov. Foto: Per Witt

Næstved - 15. april 2021 kl. 15:20 Af per witt Kontakt redaktionen

Ikke færre end 5.000 kvadratmeter fyldt med alskens kram og antikviteter kan man igen opleve i kræmmerhallerne i Lov. Efter tre måneders nedlukning genåbner omkring 40 kræmmere deres salgsområder i hallen på fredag, og samme dag åbner lige indenfor dørene Mipa Møbler og Design, som ejes af indehaverne af hallerne, Susan og Jan Jespersen. Mipa Møbler og Design lægger beslag på omkring en fjerdedel af de mange kvadratmeter.

- Vi har i mange år drevet møbelhuset Mipa Møbler og Design i Nordsjælland samtidig med, at vi i nu 19 år har haft hallerne i Lov, som vi har haft forpagter ansat til at passe i det daglige. Nu flytter vi møbelhuset fra Hillerød til Sydsjælland, hvor vi kan præsentere dansk design inden for møbler til hjemmets stue og soveværelse samt et væld af tilbehør til hjemmet, siger Jan Jespersen.

- Ud over at have plads til omkring 40 faste kræmmere i hallerne har vi etableret god plads til vores egne nye møbler. Mipa Møbler og Design er næsten klar til præsentation og vi glæder os til at åbne på fredag, siger Susan Jespersen, der også glæder sig meget til at se de mange kræmmere igen. Artiklen fortsætter under billedet

Også senge kan man nu se et udvalg af hos Mipa Møbler. Jan Jespersen viser nogle af de stoftyper, man kan vælge til beklædning af sengemøblerne. Foto: Per Witt

- Både Jan og jeg holder meget af det sociale fællesskab, vi har her i den store butik. Med vores egen møbelbutik i bygningen kan vi trappe lidt ned arbejdsmæssigt og samtidig bevare den tætte kontakt til både kræmmere og ikke mindst møbelkunder, understreger Susan Jespersen.

Stor møbelerfaring Jan Jespersen har i mere end 40 år haft med møbler at gøre. Parret indkøber selv butikkens udvalg i både ud- og indland. Men kendetegnende er det, at det meste er dansk designet.

- Nogle møbler har vi hjemme i butik og på lageret og kan derfor købes med hjem med det samme. Andre møbler ordreproduceres, og her har kunden mulighed for stor indflydelse på farve- og stofvalg samt udformingen af for eksempel en sofa, der skal passe præcis til sin placering i hjemmet, understreger Jan Jespersen.

Prisen på et individuelt tilpasset møbel kan kunden få med det samme, og det bliver ikke dyrere af, at det er fremstillet efter kundens ønsker, oplyser Jan Jespersen. Artiklen fortsætter under billedet

Tilbehør som puder, vaser og lamper er en naturlig del af Mipa Møblers udvalg. Foto: Per Witt

Gearer lidt ned Parret er efterhånden kommet op i årene, og gearer på den måde ned i Hillerød men vil i stedet koncentrere sig om at sælge nye møbler fra Mipa Møbler i Lov.

Møbelhuset i Hillerød er delvist overgået til et datterselskab, hvorfra Jan Jespersen stadig, men sammen med en søn og en svigersøn, har en andel i et helt andet og internetbaseret møbelhus.

Og både denne søn samt en datter har haft en vis indflydelse på, at Mipa Møbler og Design er kendt over store dele af Nordsjælland.

- Mipa står for Michelle og Patrick, og det er naturligvis navnene på vores to førstefødte, siger Susan Jespersen med et smil. Hun fortæller samtidig, at de senere fik en datter mere, Minella, men at det blev for bøvlet at indkorporere hendes navn i butikkens navn.

Salg af oste og krydderier I det daglige står Susan Jespersen for den lille café, hvor hun bager brød og kager og brygger kaffe til gæsterne. Nyt er at hun nu også vil sælge et udvalg af gode oste samt krydderier. Indtil videre er det som take-away, på grund af coronasituationen.

I den anden ende - i afdelingen for kræmmere - er der desuden et cafeteria, der blandt andet vil serverer varm mad - når dette igen bliver muligt.

Mipa Møbler og kræmmerne åbner døre og boder første gang fredag 16. april kl. 10-17 og fortsætter åbningssalget i weekenden lørdag-søndag kl. 10-17. Artiklen fortsætter under billedet

Skiltet med navnet, som datteren Michelle og sønnen Patrick er skyld i, har Susan og Jan Jespersen taget med fra den nu lukkede butik i Hillerød. Det er nu kommet op på den lange facade i Lov. Foto: Per Witt

Alle forholdsregler i forhold til corona er sat i værk, og med 5.000 kvadratmeter salgsareal og med tilladelse til 666 kunder i møbel- og kræmmerhal på en gang er der plads til alle på åbningsdagen.