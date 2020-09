Designklassikere reddet da der gik ild i møbelbutik

Medejer af Vestergaard Møbler, David Thisted, sad midt i maden da mobilen ringede søndag klokken 18.34.

- Det var vores håndværker. Han var ikke særlig stolt, da han fortalte at han var kommet til at sætte fut i møbelhuset med en ukrudtsbrænder, fortæller David Thisted, der straks lagde kniv og gaffel for at drøne ud til Merkurvej for at se, hvad der kunne reddes.