Coop 365 har 600 til 700 flere varer end du normalt finder i et discountsupermarked. Foto: Allan Nørregaard

Derfor rykker Coop ind i byen

Næstved - 22. september 2021 kl. 09:59 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Coop's bud på fremtidens lavprissupermarked, Coop 365, er den egentlige årsag til, at dagligvarekoncernen har indgået en usædvanlig aftale med Fensmark Brugs og opkøbt hele 142.000 kvadratmeter muldjord til etableringen af en butik i Fensmark.

- Vi er købmænd og ikke sat i verden for at bygge boliger. Men i Fensmark var situationen den, at vi måtte købe hele arealet for at få mulighed for at placere en Coop 365 i byen, fortæller projektudviklingschef i Coop Ejendomme, Peter Holten-Jensen.

14 hektar muldjord Derfor endte Coop og Fensmark Brugs som ejere af selskabet Fensmark Udvikling A/S og 14 hektar muldjord til 9,5 millioner kroner - og så gik jagten ellers ind på en ejendomsudvikler, der kunne løfte boligdelen. Sidst i juli var aftalen på plads. To lokale kræfter, Kenneth Bach Holmegaard og hans far Klaus Bach Jensen overtog boligdelen, mens Fensmark Brugs og Coop beholder 25.000 kvadratmeter til opførelse af det nye butikskoncept Coop 365.

- Coop 365 er fremtidens lavprissupermarked med 600 til 700 flere varer end du normalt ser i en discountbutik. Her satser vi især på et stort sortiment af økologiske varer, frugt og grønt, dyrevelfærd, et stort brødkoncept og betalingsordningen Scan og betal. Derfor var det vigtigt for os at komme til Fensmark, siger Peter Holten-Jensen.

Coop bakker op Selvom ejerforholdene ikke er på plads endnu, så bakker Coop op om konceptet, uanset om det ender med, at Superbrugsen Fensmark selv står for driften af den nye butik eller at Coop selv står for driften af byens nye butik.

- Vi bakker op om næsten alle løsninger. Det vigtigste for os er at vi nu skaber muligheden for en Coop 365 i Fensmark, siger Peter Holten-Jensen.

Dagligvarekoncernens første Coop 365 butikker blev indviet i efteråret 2020. Kæden hedder Coop 365, fordi man skal kunne handle der alle årets dage, og fordi navnet lægger sig op af Coops varemærke for ansvarlige varer, '365'. Logoet er grønt, som et klart signal om at Coop 365 adskiller sig fra Coops øvrige kæder, der er røde (Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen og Fakta) og blå (Irma).

De første butikker, der ifølge Coop placerer sig et sted mellem discountbutik og kvalitetssupermarked, ligger bl.a. i Vordingborg, København N, Odense og Frederikshavn.