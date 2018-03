Derfor lukkede Monello

- Vi havde forhandlet med ejerne af bygningen over lang tid om flere forskellige forhold, som vi ville have ændret på, siger Mette Svarrer.

Nodicom lovede angiveligt hele tiden, at de ville vende tilbage, men der skete ikke rigtigt noget. Forhandlingerne drejede sig om huslejens størrelse, belysningen på stedet og behovet for at råde over en 15-20 parkeringspladser.

- Det var take it og leave it. Der var ikke noget, som var til forhandling. Og det var her og nu, der skulle træffes en beslutning. Så valgte vi at lukke, siger Mette Svarrer.