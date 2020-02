Økonomichef i Næstved Kommune Steen Andersen håber, at regeringen får succes med sin nye udligningsreform. Den giver nemlig 118 millioner kroner ekstra i kommunekassen - en kasse han har ansvaret for. Arkivfoto

Derfor kan der være 118 millioner kroner på vej

Næstved - 23. februar 2020 kl. 19:54 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går mod lysere tider på mere end en måde. Foråret venter om det næste hjørne, og den socialdemokratiske regerings forslag til en ny udligningsreform - ofte kaldet Robin Hood-reformen - har begejstret Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S), da der er udsigt til, at der vælter 118 millioner ekstra kroner ned i den noget slukne kommunekasse.

Det står og falder dog med, at forslaget kommer nogenlunde uændret gennem forhandlingerne med Folketingets øvrige partier - det vil tiden vise.

Ind til videre er regeringen ikke kommet godt fra start og er blevet kritiseret, for at økonomisere med både tal og information .

I mellemtiden har Sjællandske bedt Næstved Kommunes økonomichef Steen Andersen, om at fortælle hvad det er, der gør, at det foreslåede reform bonner ud til Næstveds fordel.

- Ja, det er jo lidt kompliceret, sukker han og tilføjer:

- Men vi er glade, hvis det ender sådan.

Han fortæller, at Næstved Kommune står til at vinde 118 millioner kroner oven i de ca. 268,5 millioner kroner kommunen får i den nuværende udligningsordning, der over tid har udviklet sig til ugunst for Næstved.

Steen Andersen fortæller, at regeringen har lagt en række kriterier ind i reformen - det handler, blandt andet om hvilke boligtyper der er; det handler om middellevetid, hvor Næstved ligger lidt under landsgennemsnittet. Det er kriterier, hvor Næstved vinder på udligningen, fortæller Steen Andersen.

Det handler ifølge økonomichefen også om rejsetidskriterier, og om hvordan man måler afstanden til arbejdspladserne.

- Vi har ikke så store arbejdspladser som flere andre store kommuner, så det vinder vi på, siger han.

Udlændingeudligningen blevet en gevinst på 4,5 mio. kroner, efter au pairs er taget ud af ligningen

Regeringen vil også justere på de socio-økonomiske parametre, og det er igen til Næstved fordel.

Der er flere parametre, der bliver målt på, og på nogle koster det kommunen i forhold til i dag - blandt andet er selskabsskatteudligningen blevet et minus på 3,5 mio. kroner - og når plusser og minusser er gjort op ender det for nu i et plus på 118 mio. kroner.

Kort før den tidligere VLAK-regering gik af, måtte økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) opgive at gennemføre en udligningsreform, skønt hele Folketinget er enigt i, at der skal nogle justeringer til.

Nu prøver Mette Frederiksens regering, og udgangspunkt har hele tiden været at flytte flere penge fra de rigeste kommuner til de fattigste.

Det handler om befolkningssammensætningen. Næstved Kommunes udgiftsbehov, der er en teoretisk beregnet størrelse, ligger to procent over landsgennemsnittet, mens indtægterne, primært skatter og grundskyld ligger syv procent under landsgennemsnittet. Begge parametre der peger på, at Næstved skal have flere penge, da kommunen på begge ligger på den forkerte side af landsgennemsnittet.

Tidligere var nettoudligningen 61 procent, nu bliver den sat op til 95 procent på udgiftssiden, mens den bliver sat op til 75 procent på indtægtssiden.

- Det hæver udligningen i alt, og det har en positiv effekt, siger Steen Andersen.

Han understreger, at det stadig er et udspil fra regeringen, men han håber, det holder.

- Nu kører det politiske spil, siger han.