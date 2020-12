Se billedserie Det nye byvåben kommer til at ligge lige nedenfor Hotel Kirstine, når foråret kommer..... lige straks. Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Derfor graves der ved den fritlagte å Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor graves der ved den fritlagte å

Næstved - 04. december 2020 kl. 18:00 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at julen står for døren, og det kan være svært at komme ud - ikke mindst på grund af den allestedsnærværende coronavirus, men i Park og Vej er de allerede i gang med at gøre klar til et blomstrende forår.

På den meget skrånende græsplæne ved den frilagte Suså nedenfor Hotel Kirstine har en gravemaskine skrællet græstørvene af på et otte gange 10,4 meter stort areal.

Sjællandske har talt med driftsleder i Park og Vej Steffen Søgaard, der kan fortælle, at de er i gang med at lægge et større antal perlehyacintløg.

- De bliver langt i mønsteret for det nye byvåben, og det kan ses i løbet af foråret, siger han. Artiklen fortsætter under billedet.

Næstved Kommunes nye byvåben fra 2021. Illustration: Næstved Kommune

Det er blåt med to hvide bølger, mens kronen og de to nøgler er gule, og det blå og hvide bliver skabt af perlehyacinterne, mens kronen og nøglerne har givet en anden udfordring.

Mere holdbart i metal Steffen Søgaard fortæller, at de stadig ikke helt er sikre på, hvordan den effekt skal skabes, men han arbejder med en ide, om at det kan skæres i nogle tynde metalplader, der bliver svejset sammen på bagsiden og sat på nogle lave metalspyd.

- Det kan også gøres i nogle træplader, men det er mere holdbart i metal, siger han.

Kommunevåbnet bliver på over 80 kvm, og Steffen Søgaard er sikker på at det kan ses helt nede fra Havnegade, fordi terrænet er så skråt.

Når løgene er lagt, bliver græstørvene lagt på igen, så løgene kan ligge og gøre sig klar til et kommende forår.

Visner bare ned Når foråret går på held, og sommeren vokser sig varm og smuk, er det meningen, at kronen og nøglerne bliver fjernet, og perlehyacinterne bare skal have lov til at visne ned, køres over af græsslåmaskinen og så ellers vente på, at det bliver forår igen.

Der er tidligere konstateret forurening på grunden, men Steffen Søgaard fortæller, at sagen er klappet af med kommunens miljøafdeling, som har sagt god for projektet.

relaterede artikler

Fem år efter lovændring: Nu må partier låne kommunens lokaler 30. november 2020 kl. 17:30