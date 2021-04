Debutalbummet indeholder 11 sange, som alle er på dansk: - Jeg skrev også på engelsk tidligere, men jeg opdagede, at jeg er meget mere fortrolig med det danske sprog. Jeg kan gøre det meget mere til mit eget. Det er på dansk, at jeg står stærkest og bedst kan nå folk, for man kommer automatisk tættere på på ens eget sprog, siger Fenja. Fotos: Agnes Vera Kaufmann/Sony Music Denmark

Derfor fravalgte sangerinde København trods pladekontrakt

- Det er der som sådan ikke noget i vejen med, men rigtig mange hedder Freja, og jeg havde lyst til at navngive hele projektet som noget, der er lidt sit eget. Der er også en risiko for at drukne lidt i mængden med det navn, så derfor valgte jeg Fenja, så det stadig bevarer lidt af sit præg i forhold til mit rigtige navn, forklarer sangerinden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her