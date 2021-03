To unge mænd forsøgte lørdag at stikke af fra politiet.

Artiklen: Derfor forsøgte to unge mænd at stikke af fra politiet

Derfor forsøgte to unge mænd at stikke af fra politiet

Det var to 20-årige mænd, og den ene viste sig at have en lille klump hash på 0,8 gram i underbukserne. Han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og står nu til en bøde på 2.000 kroner.