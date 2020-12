Pernille Bek Vestergaard, Blomster Bek i Mogenstrup, troede først, at hun skulle lukke fra 25. december. Men Erhvervsstyrelsen har nu præciseret reglerne, som betyder, at blomsterhandlere gerne må sælge afskårne blomster mellem jul og nytår.Foto: Per Witt

Derfor er blomsterhandlere kommet i klemme i coronanedlukning

Da Mette Frederiksen onsdag i sidste uge fortalte, at detailhandlen igen skal coronalukke mellem 25. december og 3. januar, gik blomsterhandler Pernille Bek Vestergaard fra Blomster Bek i Mogenstrup i gang med at ringe rundt til kunder, der havde bestilt juledekorationer og buketter til jul og nytår, for at aflyse. Et døgns tid senere fik hun at vide, at hun alligevel gerne må sælge blomster.