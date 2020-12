Derfor bliver kæmpe kastanjetræ fældet

- Vi er flere, der begræder, at overalt bliver vores gamle, bevaringsværdige træer fældet. Det var blevet lovet, at det skulle blive bevaret som centerets vartegn. Det går med bevaringsværdige kæmpetræer som altid og allevegne i Danmark: De må vige pladsen for os mennesker. Ligesom Munkebakken, der har været fælles mødested her i Næstved gennem århundreder, nu ødelægges, siger Lis Hammer.