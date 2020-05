42-årige Lars Fahlmann er netop blevet konstitueret som direktør for BonBon-Land. Han har arbejdet i forlystelsesparken som driftschef siden 2008. Pressefoto

Derfor åbner BonBon-Land i år for en gang skyld på en hverdag

Næstved - 27. maj 2020

Normalt åbner BonBon-Land for en ny sæson på en helligdag eller i hvert fald i en weekend, men i år bliver det anderledes.

Som så meget andet i denne tid skyldes det coronakrisen:

- Vi vil gerne have en stille åbning for lige at se, hvordan alle restriktionerne fungerer, inden det kort efter går løs med højsæsonen, siger Mette Christina Nielsen, BonBon-Lands presseansvarlige. Er der nogle steder, folk har tendens til at samle sig for mange ad gangen? Fungerer de opsatte skilte? Er der nogle småting, som skal justeres inden skoleferien og dermed højsæsonen starter?

Konstitueret direktør BonBon-Land havde oprindeligt regnet med at åbne for årets sæson lørdag den 25. april.

Så blev det skudt til Kristi himmelfartsdag, den 21. maj, og her midt i maj blev datoen så ændret til 19. juni, som er fredagen en uge inden skoleleverne får sommerferie.

At BonBon-Lands direktør Mattis Wilmms pludselig døde her midt i maj har ikke ændret på det, og det er nu 42-årige Lars Fahlmann, som er chef i forlystelsesparken på Gartnervej.

Han er netop blevet konstitueret som direktør efter at have arbejdet i BonBon-Land siden 2008. De første mange år som driftschef for spisesteder og butikker og de seneste tre års tid også for forlystelserne.

- Han kender parken rigtig godt, så det giver god mening, siger Mette Christina Nielsen.

Coronamøder Alle de fastansatte er nu vendt tilbage til BonBon-Land og er i fuld gang med at gøre klar til åbningen.

- Vi holder rigtig mange coronamøder og taler også med andre forlystelsesparker om, hvordan vi griber det her an, siger Mette Chritsina Nielsen. Det ligger allerede fast, at åbningen bliver uden det indendørs legeland, uden badelandet, uden 4-D biografen og Viktor Vandorm kan kun prøves uden VR-briller, da det ville være et kæmpe arbejde at desinficere alle de briller grundigt nok.

- Men der bliver meget desinfektionsarbejde, og der kommer ikke til at kunne være lige så mange i forlystelserne ad gangen, siger Mette Christina Nielsen.

Forberedelserne - Vores sikkerhedschef er på overarbejde, konstaterer hun.

Lige nu handler det om, hvor mange der kan være i de forskellige forlystelser, hvor der skal sættes afstandstape op, hvad der skal laves af nye skilte, hvilke steder der skal sættes håndsprit op og om hvorvidt der skal ændres ting i parkens spisesteder og butikker og rundt omkring i parken.

BonBon-Land slår dørene op til den nye sæson fredag den 19. juni klokken 10.

- Vi håber, at folk bare glæder sig til at komme ud og have en sjov dag, siger Mette Christina Nielsen.