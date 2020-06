Der skiftes ud på KUBAs galleri

Birthe Kærsig

Jeg begyndte at male for ca. 15 år siden. Men er først kommet rigtigt i gang, efter at jeg blev pensioneret i 2011. For mig er farverne det vigtigste. Men det er også vigtigt for mig, at man kan se, hvad jeg maler, men bestræber mig dog alligevel på, at billederne ikke er fotografiske.