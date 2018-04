Der skal skrues ned for honorar til bestyrelse

Honoraret for at sidde i NK-Forsynings bestyrelser skal sænkes. Ikke fordi honorarerne er for høje, men fordi den samlede udgift til de seks bestyrelsers i alt 13 medlemmer er blevet for stor en mundfuld.

Det kommunalt ejede forsyningselskab har omorganiseret bestyrelserne. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmerne har fået flere poster. Dermed udløses der flere honorarer. Byrådet har imidlertid besluttet, at det samlede honorar til bestyrelserne i NK-Forsyning ikke må overstige, hvad politikerne får for at sidde i teknisk udvalg. Udgiften til honorering af teknisk udvalg er 420.000 kroner om året. NK-Forsyning beregner, at forsyningsselskabets bestyrelsesmedlemmer i realiteten skal have 504.000 kroner for ulejligheden.