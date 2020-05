Hallooooo, er der nogen derude, som har et godt naturprojekt? Kommunen har taget kikkerten frem og leder efter en værdig prismodtager. Foto: Anna C. Møhl

Der skal sættes pris på naturen

Corona har om ikke andet, så åbnet manges øjne for, at naturen ligger lige derude og byder på en masse oplevelser. Naturoplevelser er der masser af i Næstved Kommune. Og det skal markeres.

Næstved Kommune uddeler på Naturens Dag den 13. september en miljø- og naturpris til nogen, der gør noget ekstra godt for naturen. Det kan være en landmand, der gør en særlig indsats for miljøet eller måske en gruppe, der samler skrald, når de går tur i skoven. Det kan ligeså vel være en børnehave, som bruger naturen på en særlige måde. Altså, nogen, som gør en ekstra indsats og som kan inspirere andre.

- Der er mange ildsjæle, som gør en ekstra indsats for naturen og miljøet i vores kommune - store som små. Det vil vi gerne hædre med den nye Miljø- og Naturpris. Jeg glæder mig til at se de forhåbentligt mange spændende forslag til vindere af prisen, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Flere muligheder

Prisen tildeles en organisation, forening, klub, virksomhed eller person, der har formået at integrere respekten for miljø og natur i sin virksomhed eller gerning - eller på anden vis har gjort en særlig indsats for miljøet og naturen i Næstved Kommune. Prisen kan både tildeles for en mangeårig indsats eller for en specifik aktivitet eller et event.