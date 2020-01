Se billedserie Sådan - hullet er lappet gennem Åsen på Østre Ringvej. Men fredningsforslaget bliver næppe ført ud i livet. Illustration: Jacob T. Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Der kom ingen nye bjerge i Næstved Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der kom ingen nye bjerge i Næstved

Næstved - 02. januar 2020 kl. 12:50 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stod med småt - og det var oven i købet stavet forkert - da Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening tidligere i år præsenterede et fredningsforslag for Vandtårnsbakken:

»Mulighed for reetablering af Tingvejen«, stod der i dagsordenen fra Teknisk Udvalg.

Et par opklarende opkald senere stod det klart, at det var Østre Ringvej det handlede om. Og en gylden mulighed for at lappe hullet og få genskabt en enestående landskabsformation i Danmark ved at afvikle trafikken gennem en tunnel og hælde jord ovenpå.

Det lugtede af en god historie og til alt held bor Jacob T. Johansen her i byen. Han er redaktør af hjemmesiden Danskebjerge.dk og har kortlagt og beskrevet samtlige nævneværdige bakker her til lands.

Jacob var fyr og flamme og gjorde sig hurtigt til talsmand for alle os, der drømmer om engang at kunne køre gennem en tunnel på Østre Ringvej.

- Når Danmark er så fattig på bakker, har jeg aldrig forstået, at man fjernede dem. Åsene er nogle af de mest iøjnefaldende landskabsformationer i Danmark. Eller var. For de fleste er blevet godt og grundigt amputeret. Typisk af grusgravning, men i Næstved er det lige så meget vejbyggeri, der har skåret store lunser af Åsen, lød det fra Jacob T. Johansen, der ufortrødent fortsatte med fine argumenter for en tunnel.

- Det vil skabe et næsten én kilometer langt sammenhængende naturområde helt uden generende vejtrafik. Og samtidig kan det kompensere for den hårdhændede behandling, man har udsat det lokale istidslandskab for i løbet af de sidste par generationer, ikke mindst Munkebakken i centrum af Næstved, sagde Jacob T. Johansen til avisens udsendte.

Men - lad det være sagt med det samme - tunnelplanerne på Østre Ringvej blev hurtigt skudt ned og blev mødt med hovedrysten såvel i byrådet samt på de sociale medier.

- Sig mig engang, har de drukket af septiktanken der på Sjællandske? Hvad sker der lige ? Og så vil de bruge penge på sådan et latterligt projekt, når kommunen skal spare over det hele, lød nogle af de syrlige kommentarer på de sociale medier.

I byrådet blev forslaget også latterliggjort af flere af de tilstedeværende politikere. Og det er egentlig synd. For naturen er kommet for at blive. Og nu var chancen der for at genskabe et enestående landskab og gøre Næstved kendt i hele landet som byen med Åsen og en seværdig og frækt tænkt tunnelløsning.

Men jeg må nedslået konstatere, at der ikke er stemning for nye bjerge i Næstved - især ikke nu hvor hver en ledig kommunal krone skal bruges til byggeriet af byens nye svømmehal på Stenlængegård.

relaterede artikler

Fredningsplan for Åsen er godkendt af byrådet 19. september 2019 kl. 14:32