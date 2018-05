Der lugter af tjære på Kählersvej. Nu kan beboerne se frem til larm fra gravemaskiner og store lastbiler fem weekender i sommerperioden. Til gengæld forsvinder tjærestanken. Foto: Anna C. Møhl

Der køres fuld fart på Tjæregrunden

Næstved - 24. maj 2018 kl. 09:52 Af Anna C. Møhl

På et ekstraordinært møde i Byrådets tekniske udvalg er det blevet besluttet, at der må køres med store gravemaskiner og lastbiler på Kählersvej i Næstved fem weekender hen over sommeren.

Entreprenøren, der forbereder byggeriet af et parkeringshus på Tjæregrunden, har søgt og fået tilladelse til at arbejde fem weekender. Men beboerne tæt på Tjæregrunden klagede til borgmesteren over, at de aldrig ville få et roligt øjeblik.

For en kort stund overvejede Næstved Kommune at trække tilladelsen tilbage. Men politikerne i teknisk udvalg lægger vægt på, at byggeriet af parkeringshuset ikke skal forsinkes yderligere.

Udvalget fastholder tilladelsen til weekendarbejde for at få projektet hurtigt færdigt af hensyn til borgerne og byen. Kommunens tilladelse opretholdes, men entreprenøren er blevet bedt om at planlægge grundigt, så der ikke sættes nye arbejdsopgaver i gang på søndage.

Et nyt parkeringshus på Grønvej ventes at stå klar til indvielse i august. P-huset på Tjæregrunden er i tidsplanen fastsat til ibrugtagning til december.