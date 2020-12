Se billedserie Der er stadig billetter til drive in julegudstjenesten på Næstved Storcenters parkeringsplads, oplyser Holsted Kirke.

Der er stadig pladser til corona-sikker drive in jul

Næstved - 22. december 2020 kl. 22:06 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Mens Kirkeministeriet har strammet restriktionerne til årets julegudstjenester - med anbefaling til menigheden om ikke at synge med på salmerne - så er der fortsat et par gangbare alternativer til den traditionelle højtid i kirken.

Den mest spektakulære - drive in gudstjenesten ved Næstved Storcenter - har stadig plads til endnu flere biler på centerets parkeringsplads, fortæller sognepræst i Holsted Kirke, Jeanette Henriksø.

Plads til 100 biler

Ved drive in gudstjenesten juledag klokken 13 er der plads til 100 biler, som alle bliver udstyret med en FM-frekvens og via bilradioen kan de høre Juleevangeliet og synge julen ind, sammen med to præster, kirkens organist og hele koret fra Holsted Kirke, der stiller sig op på en blokvogn fra Palles Fragt.

- Hvis man i stedet foretrækker den udendørs gudstjeneste ved kirkens amfiscene juledag klokken 14.30, som vil blive oplyst af fakler, er det også muligt at få billet, hvis du ringer til sognet eller sognepræsterne, siger Jeanette Henriksø.

Stærkt og intenst

Siden Kirkeministeriets nye retningslinjer blev offentliggjort mandag aften har provst Anna Helleberg Kluge været i kontakt med flere kirker. Meldingen er, at julegudstjenesterne bliver gennemført, og at der venter menigheden en jul de sent vil glemme.

- Jeg tror, det bliver stærkt og intenst. Det er julens budskab skåret helt ind til benet, siger Anna Helleberg Kluge efter opfordringen fra Kirkeministeriet om at undgå fællessang.

Orglet vil stadig bruse, og koret vil synge salmerne, mens menigheden må nøjes med forsigtigt at nynne med på julens kendte salmer.

- Julegudstjenesterne fungerer ikke uden musik. Det er vigtigt at holde rytmen, så det ikke ender i ren oplæsning. Det bliver en jul med et budskab om at holde sammen mod alt det onde, vi er vidne til, siger Anna Helleberg Kluge.

Eneste reelle aflysning er kommet fra Snesere sogn, hvor menighedsrådet har valgt at annullere kirkens traditionsrige aftengudstjeneste den 23. december.

