Folkene fra Park og Vej må fortsat gerne gå på arbejde. Men ikke som her ved en tidligere lejlighed i par - det skal foregå én og én.Foto: Esben Thoby

Der er stadig liv i Park og Vej

Og heldigvis er de orangeklædte folk fra Park og Vej stadig at finde ude i terrænnet. De står for vedligehold af veje, stier og pladser, og de må godt arbejde under corona-krisen.