Der er stadig ingen »rigtig« kur mod kontanthjælp

Næstved - 04. januar 2018 kl. 15:07 Af Robert Andersen

Konklusion: Det virker, men ikke bedre end andet.

Det siger arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen, Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune.

Forsøget med at sende de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i de såkaldte »no cure no pay« ordninger hos private aktører var, som Sjællandske skrev om tidligere på året, en pose blandede bolcher. Der var både fordele og ulemper, men ordningen blev droppet for nu, da de private aktører ikke ville være med længere - de tjente ingen penge.

Nu er evalueringen kommet for de 200 jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i september 2016 blev sendt ud i en lignende ordning kommet.

Det er også lettere nedslående læsning.

Beskæftigelsesudvalget håbede, at »no cure no pay-modellen«, hvor kommunen kun betaler den private aktør for de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbejde, ville skabe bedre resultater, end de modeller der ellers bruges, men det har ikke været tilfældet.

Der var fire private aktører med i forsøget.

For at have noget at sigte efter besluttede Center for Arbejdsmarked, at man ville se på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere der har været ude af »systemet« i en uge eller mere i forbindelse med brugen af »no cure no pay-modellen«, og det har i gennemsnit været 28 procent.

Tallene for tidligere indsatser har ligget på ca. 25 procent, og i kontrolgruppen var tallet også 25 procent.

- Det har ikke haft den effekt, vi havde håbet på, siger Anette Brix (K), formand for Beskæftigelsesudvalget.

Hun er dog ikke klar til at skrotte modellen endnu. Ligesom med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, vil man prøve at ændre konditionerne, så de private aktørers økonomiske udbytte bliver større.

- Det har været svært at tjene penge. Måske har vi strammet den for meget, siger arbejdsmarkedschef Torben Bahn Petersen.

Anette Brix kalder det en læringsproces for alle parter. Hun mener, at de skal blive bedre til at kommunikere, så borgerne bliver mere motiveret og har en klar fornemmelse for, hvad de kan forvente.

- Samarbejdet blev bedre med tiden, siger hun.

Torben Bahn Petersen mener, at man skal målrette det bedre. De 200 man sendte ud i »no cure no pay-modellen« tilhørte gruppen af kontanthjælpsmodtager, der var længst fra arbejdsmarkeder, de svageste.

- Jo tættere de er på arbejdsmarkedet, jo lettere, siger han.

Skal »no cure no pay-modellen« fortsætte, så skal det justeres, hvis man skal lokker de private aktøre med igen.

Som det er nu, ved man ikke, om de borgere, der var med i forsøget, og som har været i fast arbejde i en uge eller mere, stadig er i arbejde.

Det er en måling, som skal foretages af STAR ( Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), og Næstved Kommune har ikke bedt om en sådan måling, fortæller Torben Bahn Petersen.

Udvalgsformand Anette Brix vil have, at man nu følger op på, om »no cure no pay-modellen« har haft en langsigtet effekt.

- Vi skal vide, hvordan det er gået. Måske er det ikke alle, der har et ordinært job, men måske har de rykket sig alligevel, og det er godt, siger hun.

Torben Bahn Petersen fortæller, at der er en information man skal betale STAR for.

Det bliver en sag for det nye Beskæftigelsesudvalg, der overtager 1. januar.