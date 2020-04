Det skulle have været et brag af et forår med James Bond-film nummer 25 som det store trækplaster. Men fremviseren er slukket på ubestemt tid i Nordisk Films biografer på Fabriksvej.

Der er så stille i biografen

Næstved - 29. april 2020 kl. 07:13 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været et brag af et forår med James Bond-film nummer 25 »No time to die« som det store trækplaster. I stedet er græsset blevet trimmet i det uendelige hjemme hos Bente Nielsen, biografdirektør i Nordisk Films biografer i Næstved.

- Jeg har aldrig prøvet at gå rundt i fem uger uden at lave noget. Så nu ved jeg, hvordan dyrene har det i Zoo, når de bare går rundt og rundt. Det er drønkedeligt - som et hamsterhjul, siger Bente Nielsen.

Vi er klar Siden 18. marts har fremviseren været slukket i de seks sale i den store biograf på Fabriksvej - og der er ingen umiddelbar udsigt til igen at få fyldt biografsæderne med forventningsfuldt publikum som gnasker popcorn og drikker cola.

- Regeringen holder heldigvis hånden under biograferne, og jeg har kunne sende samtlige medarbejdere hjem med lønkompensation. Og når vi åbner igen bliver det nok en helt anden biografoplevelse, end vi er vant til. Men vi er klar, ligeså snart regeringen giver grønt lys til biografbesøg, siger Bente Nielsen.

Samme melding lyder fra Jesper Larsen, indehaver af Bio Næstved på Kattebjerg.

- Det er kedeligt. Uhørt kedeligt at være biografejer netop nu, skriver Jesper Larsen i en mail i Sjællandske.

Han forsikrer om, at der også vil biograf på Kattebjerg efter krisen, og han knytter sine forhåbninger til brancheorganisationen Danske Biografers dialog med myndighederne om en genåbning.

Helt urealistisk Lars Werge er nytiltrådt direktør i Danske Biografer, og han har spillet ud med en række forslag til, hvordan biograferne kan åbne igen.

- Der er næppe sandsynligt, ja faktisk helt urealistisk, at vi får lov at åbne for fuld kraft i starten. Der vil sikkert blive restriktioner på, hvor mange gæster, der må lukkes ind i salene, eller der kan blive beslutning om, at hver anden eller tredje række stol skal spærres, forudsiger Lars Werge.

Men selvom biografbranchen er tilfreds med aftalen om fuld kompensation til danske biografer foreløbig frem til 9. juni, så ser Lars Werge allerhelst, at myndighederne har en plan klar for, hvordan biograferne igen kan åbne op for publikum - uden også at invitere coronaen på besøg.

- Det værste der kan ske i vores branche er, hvis der åbnes op for så at blive lukket ned igen. Det vil være helt katastrofalt for biograferne. Derfor efterlyser vi en plan fra myndighederne, og vi medvirker meget gerne med forslag til, hvordan det kan lade sig gøre, siger Lars Werge.

Danske biografer havde i 2019 et rekordår og alene i Nordisk Film i Næstved var der sidste år fyldt godt op med 185.000 besøgende. Og når biograferne åbner igen bliver det med et væld af premierefilm på plakaten. For ligesom James Bond er det »No time to die« - selvom coronaen er hård ved branchen netop nu.

