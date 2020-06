Se billedserie Withering Surface med masser af Næstved-rødder er netop blevet gendannet og har et nyt album på gaden. De spiller også til den kommende metalfest.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Der er lagt op til et Baest af en metalfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er lagt op til et Baest af en metalfest

Næstved - 23. juni 2020 kl. 19:14 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronaen var ved at slå den omkuld, men byens nye metalfest bliver til noget alligevel. Ikke nok med at festivalen har scoret et af de senere års mest omtalte danske metalbands, Baest, arrangørerne har også udvidet festen til to dage og har rykket den ud af Kongebrygs lokaler og ud på pladsen foran.

Læs også: Pengeregn over kulturelle begivenheder

Udover de hårdtarbejdende århusianere fra Baest optræder også store danske metalnavne som Dawn of Demise, Hatesphere og Withering Surface. Derudover kan Næstved Metalfest også præsentere Murder Among Kings, Pectora, Wayward Dawn, Ethereal Kingdoms, Black Swamp Water, Rot Away, Chronicle, Pitchblacb, Lametari og Alterfact.

En værdig afløser Billetsalget til Næstved Metalfest 2020 var allerede skudt godt i gang med franske Dagoba som headliner, og denne gang udvidet til en to-dages festival i slutningen af august. Desværre kom der en corona-virus i vejen, så hele planlægningen og markedsføringen måtte sættes på pause til stor ærgrelse for arrangørerne.

- Min medarrangør Michael H. Andersen og jeg har holdt hinanden oppe og har tænkt store tanker, så vi synes selv, vi har fundet en værdig afløser af Dagoba i Baest. Egentlig skulle vi have udvidet med internationale navne i år, men det må blive i 2021. Da vi i sidste uge besluttede at trykke på knappen, løb en glædesrus gennem kroppen. Jeg glæder mig sindssygt meget til at smide plakaten på gaden og åbne dørene for et brag af en Næstved Metalfest, nu endnu større end sidste år, siger Jimmi Nielsen.

Noget af en mavepuster Næstved Metalfest åbnede dørene for første gang i 2019, hvor festivalen kunne præsentere otte bands på det kombinerede bryghus/spillested Kongebryg. Scenen var sat med legendariske Illdisposed som headliner og bl.a. Thorium, Detest og Blood Eagle.

Festivalen var udsolgt på forhånd, hvilket vidnede om, at Sydsjælland i den grad havde haft brug for deres egen metalfestival, mener arrangørerne, men som de fleste ved ramte Covid-19 Danmark i marts og lukkede alt ned, inklusiv alle koncerter og festivaler. I år var året de skulle cementere, at Næstved Metalfest ikke bare var et one-hit-wonder, men at de mener det.

- Så at få sådan en besked var noget af en mavepuster, men på daværende tidspunkt var vi så langt fremme i planlægningen og bookningen af nogle rigtigt fede bands, at vi bare ikke ville smide det hele på gulvet. Vi øjnede en mulighed, da det blev meddelt, at alt var lukket til og med august. Så må vi rykke det til september, blev vi enige om.

Ny headliner Og dermed blev festivalen rykket til første weekend i september - desværre kunne den oprindelige franske headliner Dagoba ikke der, men Næstved Metalfest håber at kunne præsentere dem til næste år.

Til gengæld er en ny headliner fundet i danske Baest, der uden tvivl er det mest omtalte danske metalband for tiden ifølge arrangørerne. Med international kontrakt, Gaffa forside, optræden i Go Morgen Danmark, egen DR3 programserie, en magtdemonstration på Copenhelle 2019 og meget andet er den danske deathmetal-sensation nærmest blevet mainstream. Og så er det såmænd første gang Baest spiller på Sydsjælland.

Biletter kan findes på www.billetto.dk, og mere info. på www.naestvedmetalfest.dk og www.facebook.com/naestvedmetalfest/

relaterede artikler

Billeder: Metalhovederne betaler tilbage 23. august 2019 kl. 11:56

Tung festival kommer til byen 02. maj 2019 kl. 13:05