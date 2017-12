Se billedserie Flere af eleverne fik de små aborrer i hænderne, inden de blev sat fri i søen. Og det var med at være forsigtig. Hvis de bliver klemt, dør de, forklarede Jacob Hald, der er biolog i Næstved Kommune. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Der er gået fisk i klimasøen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der er gået fisk i klimasøen

Næstved - 20. december 2017 kl. 20:15 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om et par år vil det være muligt at fiske aborrer i den nygravede klimasø ved Ellebækken. Det er i hvert fald planen. 34 elever fra Verdensklassen på Kobberbakkeskolen, afdeling Sjølund, i Næstved hjalp tirsdag formiddag med at sende de første fisk af sted til klimasøen, som ligger ved den nordlige del af Ring Øst. I alt 400 aborrer blev sluppet fri, og meningen er, at de skal vokse sig større, så de om få år kan fanges og spises.

- Allerede om halvandet år vil nogle af dem være store nok. Så kan folk tage deres fiskestang, barnevogn og bærbare grill med herud, fortæller biolog Palle P. Myssen.

Tiltaget er et led i Næstved Kommunes engagement i Fishing Zealand, som blandt andet arbejder for bæredygtig lystfiskerturisme og flere børn og unge, der får kendskab til vandets dyr og planter og lyst til at fiske.

Der var varm kakao med flødeskum samt snegle til alle, da de 400 fisk var sat i søen. Udsætningen af fiskene foregår over to dage og fortsætter i dag onsdag, hvor 35 elever fra 7. og 8. klasse på Tybjerg Privatskole skal være med til at sætte yderligere 400 fisk ud i klimasøen ved Stenskovsvandløbet, som ligger lige syd for Stenskoven.