Der er fuld skrald på den digitale formidling

Næstved - 04. maj 2020 kl. 08:00 Af Robert Andersen i samarbejde med Mærk Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mærk Næstved giver ordet videre til Næstveds forskellige kulturledere, som alle har det til fælles, at deres arrangementer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid.

Hvordan klarer vores kulturinstitutioner situationen under Covid-19? Hvad får lederne tiden til at gå med? Hvordan ser fremtiden ud? Vi stiller hver leder tre spørgsmål

Dette er den fjerde fortælling, som kommer fra Karen Delfs, der er chef for Næstved Bibliotek og Borgerservice.

Hvad får du som leder af Næstved Bibliotek og Borgerservice tiden til at gå med, nu hvor du og dine ansatte arbejder hjemmefra?

Biblioteket har jo ikke lukket, selvom vi ikke fysisk er til stede på vores adresser. Vi arbejder fortsat på at give borgerne indsigt og udsyn til at navigere i deres eget liv - nu foregår det bare digitalt og ude af huset. Derfor er der også fortsat brug for ledelse. Der går faktisk meget tid med at opretholde relationer og at sørge for, at alle følger samme mål, når man ikke ses dagligt og kan klare visse spørgsmål i døren eller over en kop kaffe.

Jeg holder morgenmøde med de fem afdelingsledere hver morgen i en halv time. Det er det, man kan se på billedet! Og så holder jeg ugentlige sparringsmøder på Skype med de ledere og medarbejdere, som jeg er personaleleder for. Her udvikler vi idéer, deler viden og får sparring af hinanden i forhold til arbejdet med at løse vores kerneopgave. De mange øvrige medarbejdere holder 1:1 sparringsmøder på Skype med deres personaleleder - og jeg holder kontakten med dem gennem en ugentlig nyhedsmail.

Hvordan har I kunne servicere borgerne på alternative måder?

Vi er fortsat optaget af at understøtte læselyst og at invitere borgerne ind til at debattere det samfund, vi er en del af. Det betyder mindre for os, om borgerne låner bøgerne af os, eller om de finder andre måder at finde læsestof på. Derfor giver vi den fuldt skrald på digital formidling. Og her prøver vi hele tiden på at finde nye formater. Derfor har vi f.eks. lavet en litteraturklub for Næstved og omegn på Facebook, og vi pusler med at få nogle forfattere til at lave nogle videoer, hvor de læser godnathistorier op.

Vi har udvidet vores boganbefalinger på nettet, og fortsætter samarbejdet om "Vores natur" med DR - nu blot via digitale kanaler. Vi er i gang med at udvikle et debatforum på nettet, hvor en kendt samfundsdebattør holder et oplæg og deltagerne kan komme med spørgsmål og indlæg via chatten. Og endelig prøver vi at imødekomme de mange, der gerne vil have en fysisk bog at læse i, ved at pakke bogposer, der kan afhentes i den lokale butik. Og så vil jeg da lige indskyde, at man kan låne bøger og lydbøger på eReolen, som rigtig mange borgere har gjort brug af i disse Corona-tider!

Hvordan forbereder i jer på genåbningen?

Vi har lavet en plan for genåbning, så vi er SÅ klar til at komme i gang igen! Vi har netop fået retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver, at vores materialer skal være i karantæne i 72 timer, inden de kan lånes ud igen. Det er dejligt, at vi har noget helt konkret at gå efter, så man som borger kan være helt tryg ved at gå på biblioteket igen. Vi har beskrevet procedurer, der er helt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, så vi håber rigtig meget på at komme med i næste oplukningsfase.

Vi kan nok ikke starte op med samme tilgængelighed som før Corona, så arrangementer, studieaktivitet og fællesskaber samt ophold på biblioteket kommer vi nok til at vente lidt med. Det selvbetjente bibliotek kan heller ikke åbne foreløbigt. Men vi kan åbne for de services, borgerne kender os for - både på bibliotek og borgerservice. Med tidsbestilling vil man bl.a. kunne få inspiration af en kulturformidler, afhente reserverede materialer, fotokopiere og bruge borger-pc'er, låne læsekredsposer, og naturligvis er der alle borgerserviceekspeditioner. Vi glæder os så meget til at se jer alle igen!