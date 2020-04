Se billedserie Det er kanonflot, at de har lavet webportalen, og den er mega brugervenlig. Næstved Cityforening er et godt bagland for os butikker i bymidten, siger Rikke Jensen, indehaver af Brotorvets Cykler, der på grund af travlhed i butikken endnu ikke har haft tid til at lægge varer på Næstvedshop.dk. Foto: Mia Than West

Der er brug for flere aktive butikker

Næstved - 22. april 2020 kl. 06:51 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er enighed om, at det er en rigtigt godt, at cityforeningen har sat i gang en webshop, men den sidste uge er der ikke sket det store på Næstvedshop.dk, og der efterlyses mere engangement fra de øvrige butikker i bymidten.

- Den første halvanden uge fik vi en del ordrer via webportalen, men den sidste uge har der været ret stille, siger Tue Krat Holm, butikschef i Spejder Sport.

Den oplevelse deles blandt andre af Solo og Casa Nordic.

- Salget på webportalen er stort set gået i stå, efter butikkerne i bymidten er åbnet igen, siger Jane Rudbech, butikschef i Solo på Axeltorv, som har haft åbent hele tiden.

- Set udefra er siden ikke helt oppe at spille endnu, mener Kim Hovgaard, indehaver af Casa Nordic og en af de første til at lægge varer på portalen.

- Portalen er en kærlig håndsrækning fra cityforeningen, men jer synes, der mangler lidt opbakning fra butikkerne, siger han, der selv har solgt for 6.000 kroner på portalen indtil videre.

- Måske cityforeningen skulle tilbyde hjælp til at komme på siden til de medlemmer, som ikke er kommet på endnu, foreslår han.

Brotorvets Cykler er blandt de butikker, som er på portalen men ikke har lagt nogle varer på, selv om indehaver Rikke Jensen er varm fortaler for at stå sammen og gøre noget for bymidten.

- Det er fantastisk, at cityforeningen har fået lavet den portal. Det viser, at de passer på os, siger Rikke Jensen, som fluks meldte sig til, da portalen blev lanceret, for at bakke op om det gode initiativ.

- Men siden har vi haft så travlt, at jeg hele tiden mangler timer i døgnet, siger hun.

- Mange har valgt at bruge den ekstra tid på at cykle ture i det gode vejr, sider hun, der overvejer, om hun skal slette cykelforrentingen fra portalen eller satse på, at hun senere får tid til at lægge småting som cykelhjelme, gavekort og priser på serviceeftersyn af cyklen på portalen.

Hos Næstved Cityforening er der en forventning om, at de næste 10-15 forretninger vil komme på portalen relativt hurtigt, når nu det bliver mere normale tilstande i forretningerne.

- Resten må vi tage hen ad vejen. Medlemmerne er altid velkomne til at ringe og spørge om hjælp, og selvfølgelig er der altid plads til forbedringer, siger cityforeningens marketingskoordinator René Jørgensen, der tilføjer:

- At vi nogen sinde skulle nå op på at få alle 80 butikker på webportalen er urealistisk. Der vil altid være nogen, som ikke ønsker at være med.

