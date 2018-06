Se billedserie Den demensvenlige arbejdsgruppe består blandt andre af fra højre Gitte Nielsen og Anne Ringsing, der begge er aktivitetsmedarbejdere i Oasen samt Irene Blank, der er aktivitetsmedarbejder i Rosenhaven og Margrethehaven. Fotos: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Der danses for de demente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Der danses for de demente

Næstved - 04. juni 2018 kl. 08:46 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om man er dement, skal man have et godt liv. Det er aktivitetsmedarbejderne i Fugleparken enige om. Siden januar har den såkaldte demensvenlige arbejdsgruppe været i gang med planlægningen af et stort dansearrangement, som skal være med til at sætte mere fokus på de demente medborgere.

- Vi vil gerne være synlige. Det er en mulighed for at gøre opmærksom på demens og få trukket nogle folk til. Man skal ikke gemmes væk, bare fordi man er dement, fortæller Gitte Nielsen, der er aktivitetsmedarbejder i Oasen.

- Det handler om, at vores borgere ikke skal tabe ansigt, fordi de ikke kan huske. De skal have en følelse af, at de er noget værd og kan bruges til noget, uddyber aktivitetsmedarbejder i Rosenhaven og Margrethehaven, Irene Blank overfor Sjællandske.

Der er to demensafsnit i Fugleparken: Margrethehaven og Rosenhaven med 20 borgere i alt. Derudover er der Oasen, som er et dagcenter for demente borgere, der kommer og deltager i forskellige aktiviteter. For tre år siden blev to medarbejdere fra Fugleparken - Anne Ringsing og Irene Blank - uddannet instruktører gennem Alzheimerforeningen, som har lavet et koncept kaldet erindringsdans. Det er primært målrettet mennesker med moderat til svær demenssygdom og har til formål at skabe gode oplevelser, socialt samvær og glæde på plejecentre.

Dans og socialt samvær kan give mennesker med demens en god stund, hvor de kan nyde musikken og samværet med andre. Der danses fast hver anden mandag i Oasen i Fugleparken med deltagelse af omkring 30 pr. gang.

Inspirationen til det store dansearrangement, som finder sted torsdag den 14. juni kl. 13.30 til 16.30 på p-pladsen ved Super Brugsen, har de fået fra et lignende arrangement, der er blevet holdt i Guldborgsund. Et af målene ved dansearrangementet er at få flere frivillige og flere såkaldte demensvenner og demensvenlige butikker.

- Musik og sang har en virkning på alle. Det er vejen ind hos de demente, siger Gitte Nielsen.

- Vi skal være omsorgfulde overfor hinanden. Demens kan ramme os alle, og alle vil gerne vises respekt, konstaterer Anne Ringsing.

Til dansearrangementet vil der være fokus på, hvordan man sammen kan skabe et demensvenligt samfund. Der er samtidig rig mulighed for at blive klogere på, hvad demens er, og hvordan man kan blive demensven.