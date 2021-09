Se billedserie Helle Hansen i sit es. Ude på en opgave, tale med mennesker og berette, om hvad der sker i kommunen. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Den store samler har stablet 25 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den store samler har stablet 25 år

Næstved - 07. september 2021 kl. 16:15 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Under det runde ydre og det store smil gemmer sig et iltert temperament og en vulkan af store følelser, der med mellemrum kommer til udtryk ved tårer og meget høj latter, men det kan også resultere i en rødglødende lavastrøm af indignerede ord. Eksemplerne kommer senere.

Læs også: Kandidatmangel truer Ældrerådets fremtid

De fleste, der kender Helle Hansen, oplever hende som et sødt og rart menneske, som er meget passioneret, om det hun laver. Det gælder både de store virksomhedsportrætter, og historien om den lille håndværksmester, der er gået konkurs. Men også Holmegaard Værk og ungdomsskolen - ja, selv præsentationen af søndagens gudstjenester, der er med hver lørdag, går hun op i bliver gjort overordentlig ordentligt hver gang.

- Jeg er god til at se det spændende i folks historier. Jeg tager dem alvorligt. Det skylder jeg både kilder og læsere, siger hun.

Det er måske også derfor, at hun stadig efter 25 år kan holde dampen oppe. Det er begejstringen, der driver værket, og hun kan fortsat glæde sig over, at der til stadighed er så mange forskellige ting at kaste sig over på en lokalredaktion.

Hun elsker at følge rækken virksomheder og iværksættere og se, hvor de bevæger sig hen , og om de klare sig

- Men jeg synes også, at det er rigtig trist, når noget går galt, siger hun.

I røg og damp med en øl Da Helle Hansen kom til Næstved i september 1996, var det en ganske anden tid. Avisen hed Næstved Tidende og ikke Sjællandske som nu.

Hele huset var fyldt med mennesker, og trykkeriet lå i kælderen. Her var sågar stadig typografer. Kantinen var fyldt, julefrokosterne var kæmpestore og alting foregik i røg og damp, fortæller hun.

- Det endte med, at jeg selv begyndte at ryge til hverdag, siger hun, inden hun bryder ud i et af de karakteristiske høje grin.

Hun er dog stoppet igen.

Det er ikke altid, at Helle Hansen larmer, men lytter man efter, kan man høre hende tøffe ned af gangen for at lave en kop te og snart efter tøffe tilbage.

Kommer man forbi kontoret, kan man nogle gange svagt høre en lavmælt samtale. Sniger man sig nærmere, opdager man, at hun bare sidder og taler med sig selv, når en udfordring skal bearbejdes, eller en talkolonne lige skal jongleres.

Og tal er Helle Hansens gebet. Journalister bliver tit skudt i skoene, at de ikke fatter tal. Det har måske et gran af sandhed i sig, for Helle Hansen er ikke uddannet journalist. Hun er revisor.

De fleste vil nok mene, at hun jonglerer lige vel med bogstaver som med tal.

Hun har aldrig fortrudt, at hun blev HD i regnskab, men efter hun mødte sin gamle dansk lærer fra gymnasiet, fik hun en opsang og besked på at tage sig sammen.

Så begyndte hun at arbejde som journalist - blandt andet på en avis i Herlev.

- Han havde ret, siger hun i dag.

Mad er ikke bare mad Dagens jubilar er opvokset i Hvidovre og flyttede til Næstved med familien. Det har hun aldrig fortrudt. Byen har erobret hendes hjerte.

Selv om hun fik et chok, da hun kom her første gang. På kortet havde hun set, at Ydernæs havde en superbeliggenhed.

Stor var skuffelsen, da hun opdagede, det var en losseplads.

- Jeg tænkte, what the fuck, siger hun på nudansk.

Hun kom sig dog hurtigt. Familien fik øje på et bofællesskab med Susåen i baghaven.

Her har hun boet siden.

Og alle kolleger må ret ofte lægge ører til historien om de store fællesspisninger i fælleshuset, hvor de skiftes til at lave mad. Det går Helle Hansen op i med liv og appetit.

Hun fortæller om økologi og østens mystiske krydderier med sved på panden - endda inden hun er gået i gang.

Hun er ikke til flade madpakker, så hun har ofte rester med fra aftenen før. De ryger i mikroen, så alle kan få glæde af østens mysterier, som hun med glæde deler ud af.

Op og ned og op igen Helle Hansen har sine meningers mod. Hun står fast, når hun mener at have ret.

Og skal hun overbevises om det modsatte, skal man stå tidligt op og skarpslibe sine argumenter. Hun er en fighter, der holder fast, men ikke for stolt til at erkende, at hun tog fejl - i ny og næ.

Den indre fighter har hun også haft brug for i privatlivet.

Først da hendes mand og far til de to ældste børn Frederik (27) og Johanne (23) døde. Der stod hun med det hele. Hun sadlede om. Stoppede i sekretariatet med de knap så børnevenlige mødetider og blev skrivende journalist på Holmegaard/Suså-redaktionen.

Anden gang da hendes kæreste og far til den nu 10-årige Andreas blev fejlopereret og var tæt på at dø. Han har stadig svære mén.

Det kostede Helle Hansen en længere sygdomsperiode, men hun kom tilbage med sig selv i behold.

Sidste år blev hun ramt af stress. Tre måneder måtte hun trække ud af kalenderen, inden hun var tilbage.

Det handler - som den navnkundige journalist Kurt Thyboe ville sige - ikke, om hvor mange gange du er faldet, men om hvor mange gange du formår at rejse dig op. Helle Hansen står op igen.

Det sker ikke igen Hun er tilbage på gangen, på bladet og i alles bevidsthed.

Stadig en fighter med sine egne meninger og ikke megen tålmodighed overfor sjusk og slendrian.

Måske er temperamentet ikke helt det samme, som da hun en dag for år tilbage kom hjem fra en opgave uden billeder. En kollega havde glemt at sætte hukommelseskortet tilbage i kameraet, og nu stod hun uden billeder.

Den stakkels mand fik læst og påskrevet. Læsterlige verbale klø.

Forsøgte han at forklare eller komme med en munter bemærkning, blev han skåret ned af Helle Hansens ultraskarpe tunge.

Stemmen gjaldede, mens hun susede op og ned af gangen.

En kollega prøvede samtidig at gennemføre et interview med byrådsmedlem Helge Adam Møller (K), der pludselig helt tørt spurgte, om der var husspektakler på redaktionen.

En anden gang ville et par vistnok velmenende kolleger rydde op på hendes kontor, mens hun var sygemeldt.

Helle Hansen er notorisk kendt for at gemme alt. Aviser, blokke, rapporter og bilag ligger i store bunker - et meget personligt arkiveringssystem.

- Jeg ved hvor tingene ligger, insisterer hun.

Da hun kom tilbage, var noget smidt ud, mens resten var sat i store poser.

Det sker ikke igen. Tju-hej, hun blev tosset.

Men hun bliver altid god igen, og det er meget svært ikke at holde af Helle Hansen.

Nu har hun stablet 25 år - helt lige står de ikke, men de står.

Tillykke. Sjællandske Medier holder reception i anledning af Helle Hansens 25-års jubilæum fredag 10. september kl. 14-15.30 på Dania 38 i Næstved.

Tilbage i hulen, hvor der ligger stakke af gamle aviser, rapporter og bilag. Helle Hansen elsker at have alle tingene om sig, og Gud nåde og trøste den, der roder eller rydder op. Det skaber nemlig uorden i en meget personlig form for arkivering. Foto: Jørgen C. Jørgensen

relaterede artikler

Det koster at tro 07. september 2021 kl. 15:33

Perfekt beliggenhed: Derfor bygger Rema ny butik i landsby 07. september 2021 kl. 14:42

Kendt madsted gået konkurs igen med nye ejere 07. september 2021 kl. 13:37