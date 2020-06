Se billedserie Axeltorv en dag, hvor det til tider tomme torv, tager sig rigtig godt ud. Arkitekt Thore Rytter Klitgaard og byrådsmedlem Tina Højlund Pedersen er glade for at se mennesker. Mennesker er afgørende for byens fremtid. Foto: Jan Jensen

Den store plan for city: Mere plads til liv i bymidten

Næstved - 20. juni 2020 kl. 21:17 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Axeltorv er ofte udskældt for at være en tom plads, men denne dag nyder mange mennesker en øl eller et måltid under parasollerne. Det er sådan, byens hovedplads skal se ud. Det konstaterer arkitekt og chefkonsulent Thore Rytter Klitgaard.

Læs også: Millionerne ruller ind på Kvægtorvet

Han betragter torvet fra Café Apotekerkælderen sammen med byrådsmedlem Tina Højlund Pedersen (S). Som medlem af Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune har hun stor interesse i udviklingen af kommunens hovedby, og har meldt sig til en lille byvandring, hvor fokus er rettet mod projekter, der er på vej.

Axeltorv skulle have været klar med ny zoneopdeling med helt- og delvist overdækninger. Coronaen kom i vejen, så af hensyn til sommertiden er byggestart udskudt til efteråret.

Overdækket byrum

Godt tre millioner kroner går til et projekt, hvor stålrør og overdækninger med sejl skal skabe nye byrum. På strækningen ud for Alt Godt til Underhuset etableres overdækning. Den bærende konstruktion betyder, at træerne skal graves op og om muligt flyttes og genplantes på torvet ud for Sydbank.

Torvet deles op i zoner, hvor der kan overdækkes efter behov. Blandt andet til brug for mindre koncerter og ikke mindst, når cityforeningen har vin- og ølfestival. Planen er derfor, at det nye Axeltorv er klar til brug til Black Friday og Kulturnatten.

- Formålet er jo, at få flere mennesker til byen. Det handler om at få mere liv, og det går begge veje. Både brugerne og de handlende får glæde af det. Det vil gøre det mere attraktivt for stadeholderne. Dem holder vi et møde med i september, siger Tina Højlund Pedersen.

Ugens to torvedage er vigtige, og med det nye setup, og tiden er moden til at tale om åbningstider, så borgere ikke går forgæves efter frugt og blomster.

- Det er et ømt punkt, men nødvendigt at tale om, konstaterer Tina Højlund Pedersen.

Ting tager tid, og det gælder også i byudvikling. Strategiplanen fra 2016 er stadig drejebog for Næstveds bymidte. Der er skal bo flere mennesker i byen. Eksemplet ses på skitser af Rådmandshaven. Planen er, at opføre knap 200 boliger og fortætningen skal være med til at lokke flere bilister udenom Rådmandshaven.

Pladsdannelse

I Ringstedgade - ud til krydset ved Netto og på torvet ved Daases Slippe - skal der plantes træer. Det er en del af en begrønningsplan.

- Vi ved, at mennesker bliver draget af steder, hvor der er mennesker i forvejen, og det samme gælder træer, siger Thore Rytter Klitgaard.

Turen går videre til Kvægtorvet, hvor Realdania støtter et projekt, der skal invitere til at flere bruger og opholder på området, der støder op til Grønnegades Kaserne. Det hedder Nyt Liv og handler om pladsdannelse. Der bliver en kæmpe trappe på skrænten fra gangbroen til Ny Ridehus' foyer.

Trappen bliver et sted, hvor man kan sidde og nyde en sandwich eller måske mødes til kultursuppe eller et andet teatershow. På det nye torv bliver der forberedt strøm og lys, så Rakkerpakket og andre kan give den gas.

Det er håbet af trappen også vil invitere ind i kasernens kulturskatte, ligesom kendere vil vide, at trinnene op på Åsen er begyndelse på vejen til VUC og den kommende Professionshøjskole Absalon på Munkebakken.

Stier som guide til city

I forbindelse med Absalons etablering er det planen, at Teatergade skal shines op i rambla-stil, som i Jernbanegade. Her er der et andet boligprojekt på vej i historiske skolebygninger.

Det er cirka seks år siden, Thore Rytter Klitgaard kom til Næstved Kommune, og han har efterhånden cyklet den tynd. Han er godt tilfreds med, at der stadig bliver kigget i det lille hæfte, der beskriver strategiplanerne.

Han er spændt på at se, hvordan Udlændingestyrelsens trafik af mennesker vil påvirke byen. Kommunen og Næstved Erhverv har været i dialog om blandt andet ruter til byen, der udspringer fra stationen.

Når man lander i Næstved for første gang er det vigtigt at vide, hvor langt der er til nærmeste café eller spisested.

