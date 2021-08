Se billedserie Ole Ingstrup har sit atelier i Galleri Finnole i smøgen, Axeltorv 6, og byder gerne på en kop kaffe. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Den største gave får jeg ved at give

Næstved - 19. august 2021 kl. 09:19 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Det er noget helt særligt at fylde 80 år. Det har Ole Ingstrup ment siden han var dreng, og nu hvor han har passeret de 80, mener han det stadig.

-Jeg har altid synes at det er flot at fylde 80 år - og så kan jeg resten af livet få lov til at sige at jeg er »godt 80«, griner han.

Egentlig fyldte Ole Ingstrup 80 år maj, men coronaen skulle ikke betyde, at fødselsdagen blev helt aflyst. I stedet bliver den afholdt med en reception og en give-away i galleri Finnole på Axeltorv den 4. september.

En gave at give Dagen fejres med et gigantisk give-away, hvor kunstneren forærer 80 malerier væk til dem der melder sig først. Der er tale om en serie malerier, som alle indeholder det indianske medicinhjul. Medicinhjulet er et ældgammelt symbol, som stadig bliver brugt af næsten alle oprindelige folk i Nord-og Sydamerika. Det fremstår oftest som et cirkelformet symbol delt i 4 ensartede felter, hvoraf et er gult, et er blåt, et tredje er rødt og det fjerde er hvidt. Dette symbol er både et smukt - og for de, der er fortrolige med det - et særdeles magtfuldt og nyttigt instrument.

Filosofien om at give gaver for at vise sin taknemmelighed over et første firs år, har Ole Ingstrup fra Cree-indianerne i Canada. Der har man en tradition for at holde et give-away, hvis der er noget man er taknemmelig for. Artiklen fortsætter under billedet.

De 80 malerier som skal foræres væk bliver udstillet i Galleri Finnole fra den 20. august. Foto: Jan Jensen

- Sagt med med andre ord: Hvis man gerne vil have en rigt liv får man det ikke ved at rage til sig, men ved at give, siger Ole Ingstrup.

Livet hos Cree Ole Ingstrup har et nært forhold til Samson Cree stammen, en canadisk stamme af prærieindianere i provinsen Alberta.

I 1983 flyttede juristen Ole Ingstrup til Canada, hvor han i 10 år var direktør for Kriminalforsorgen. Ad den vej kom han i kontakt med de canadiske indianere. De er de er nemlig stærkt overrepræsenteret i landets fængsler, og det ville man gerne ændre på. Planen var at lave et fængsel, der var tilpasset den indianske kultur

Derfor tilbragte Ole Ingstrup megen tid i Samson Cree stammen, hvor han lærte kulturen, tankegangen og den cirkulære indianske livsforståelse at kende. Han endte med at blive adopteret af Cree og blev æreshøvding med navnet Spottet Eagle.

- Det endte med at der blev lavet et særligt fængsel, selv om jeg til at begynde med følte at vi var ved at lave et nyt apartheidsystem, ved at forskelsbehandle, siger Ole Ingstrup.

- Jeg har altid synes at der er flot at fylde 80, siger Ole Ingstrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Men det nye fængsel, eller Healing-lodge, blev til på Cree stammens præmisser og indeholder blandt andet programmer, der skal få unge kriminelle indianere til at lære at være stolte af deres ophav.

Cirkulært univers Den dag i dag lever Ole Ingstrup med efter den indianske livsfilosofi om at livet, naturen og alt andet er cirkulært. Det man får skal man give tilbage. Derfor er det ganske naturligt for ham at give gaver til andre for at fejre sit eget liv.

Fra lørdag den 21. august vil de 80 malerier, der har titlen 80 spirituelle øjeblikke, blive udstillet i Galleri Finnole, Axeltorv 6. Lørdag den 4.september klokken 13.30 åbner galleriet dørene for det store give-away. De der kommer først, kan skrive deres navne på en seddel ved for det billede de gerne vil have, og så får de det når udstillingen er færdig.

I forbindelse med udstillingen bliver der også udgivet en bog med illustrationer af de 80 billeder. Den kan købes i Galleri Finnole.

Ole Ingstrup har malet siden han var ti år og har været seriøst interesseret i kunst i gymnasietiden. En interesse der er intakt. Han er især inspireret at Cobra-malerne og maler for det meste abstrakt i glade farver. Det er ikke første gang Ole Ingstrup forærer malerier væk. Under coronanedlukningen malede han blomster som blev foræret til ældre, ensomme og isolerede mennesker.

