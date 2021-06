Se billedserie Selvom den europæiske ål er i tilbagegang, påstår Thomas Ditlevsen, at han fanger flere 100 tons ål hvert år. Foto: Martin Rye.

Send til din ven. X Artiklen: Den sidste ålefisker på Sydsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Den sidste ålefisker på Sydsjælland

Næstved - 19. juni 2021 kl. 10:00 Af Martin Rye Kontakt redaktionen

Karrebæksminde: Ålenes slimede, lange kroppe slanger sig febrilsk rundt i Thomas Ditlevsens net. Han hejser dem alle op i et metalfad, hvor de snaskede slanger kaster sig rundt for at finde en udgang. Nogle af de helt små ål, eller strikkepinde som de også bliver kaldt, ender med livet i behold og kastes ud i vandet igen. De andre ål er ikke så heldige. Deres næste destination er på en tallerken hos Carstens Røgeri.

Ålene er Thomas Ditlevsens levebrød. Ham og hans far Svend Ditlevsen lever stort set ikke af andet end at fange ål.

Og nu kan de fisk, der betaler deres løn ende med at gøre dem arbejdsløse.

Hvis far dør Ålene, der snor sig rundt i de danske vandløb, er også kendt under navnet europæisk ål. De sidste 25 år har den europæiske ål været tæt på udryddelse. Ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har der været et fald på omkring 95 procent i ålebestanden. Både ICES og IUCN (International Union for Conservation of Nature) har erklæret den europæiske ål for kritisk truet.

Derfor har man i Danmark sat en stopper for nye åletilladelser, og det betyder, at Thomas Ditlevsen ikke kan overtage sin fars ålelicens, når han går på pension. Han er selv fjerde generation af ålefiskere, der daterer tilbage til 1922.

- Hvis min far dør, så står jeg uden grundlag for at drive en virksomhed. Jeg kan ikke sælge mine både eller udstyr, for de bliver værdiløse, når der ikke er noget ålefiskeri, siger Thomas Ditlevsen, der mener, at der ikke er noget andet at fiske efter på Sydsjælland. I hvert fald ikke noget, han kan leve af.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Den sidste ålefisker på Sydsjælland her i stedet

Fiskeriets frihed Den 33-årige ålefisker er blevet født ind i fiskeriets frihed. For ham har der aldrig været andre muligheder end at være fisker. Som alle andre fiskere i hans familie, har Thomas Ditlevsen sejlet enhver millimeter af Karrebæksminde Fjord. Pælene, som de bruger til at sætte ruser ud fra, har stået det samme sted siden 1922.

- Vi føler os lidt til grin, for du får ikke et mere skånsomt fiskeri, siger Thomas Ditlevsen.

Derfor kan han ikke forstå, at reglerne spænder ben for, at han kan fortsætte sit fiskeri.

Den sidste ålefisker Thomas Ditlevsen kigger ud over Karrebæksminde Fjord fra en hvid plasticstol. Han sidder på kajen og tager en Kings cigaret op til munden. Han har forsøgt at stoppe.

- Men det er er den eneste ting, der kan dæmpe stressen, siger han.

Hans far Svend Ditlevsen møder ham på kajen.

- Der har vi overhøvdingen, siger Thomas Ditlevsen med et skælmsk smil.

Thomas og Svend Ditlevsen lever hvert år i usikkerhed. For hvert eneste år skal Svend Ditlevsen ansøge om tilladelse til at fange ål. Det er et liv i konstant usikkerhed. De ved aldrig, om de skal investere penge i firmaet, eller om de skal gemmes, hvis fiskeriet lukker ned.

- Det gør ondt i maven, og man får hovedpine. Det er svært, og tankerne flyver rundt i hovedet. Det er lidt umuligt ikke at blive stresset, siger Thomas Ditlevsen og tager et hvæs af cigaretten.

Nu kan han blot vente på, om Fiskeristyrelsen i de kommende år vil tillade et generationsskifte i ålefiskeriet. Selv hvis han fik en tilladelse, vil han nok alligevel være den sidste ålefisker på havnen.

- Der er ingen unge ålefiskere tilbage. Jeg er den sidste, siger han.