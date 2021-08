Se billedserie Nogle badeværelser er i dag udstyret med klinker, andre med terrazzogulv. Men fælles for alle lejlighederne er, at der er tale om små badeværelser, som skal renoveres. Fotos: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Den omvendte rækkefølge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Den omvendte rækkefølge

Næstved - 04. august 2021 kl. 20:31 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Normalt ville man først afdække alle problemene i de gamle boliger, holde møde med beboerne og så søge Landsbyggefonden om støtte, men sådan er forløbet ikke i Vandtårnsparken og Vibegården i Næstved.

Læs også: 411 boliger bygges om og renoveres for en halv milliard

- Vi skulle nå at søge Landsbyggefonden i 2020, hvis vi skulle have del i puljen, siger Morgens Sandahl, direktør for BoligNæstved, som i dag råder over begge afdelinger.

Den grønne boligaftale I maj 2020 blev der vedtaget en grøn boligaftale, som fremrykkede hårdt tiltrængte renoveringer i de almene boliger.

Her var efterhånden en stor pukkel af ejendomme, som havde brug for at få opdateret standarden, og politikerne besluttede at fremrykke cirka 12 milliarder kroner til 2020 for at gøre ventelisten til renoveringer mindre.

For at komme i betragtning skulle BoligNæstved søge allerede i 2020, så sagen om renovering og ombygning af Vandtårnsparken og Vibegården blev hastebehandlet i byrådet i december sidste år. Inden årsskiftet godkendte byrådet og Landsbyggefonden en foreløbig helhedsplan for arbejdet under forudsætning af, at de to afdelinger bliver sammenlagt.

To lejligheder undersøgt - Vi har haft håndværkere til at splitte to lejligheder helt ad for at finde ud af, hvor de store udfordringer ligger og hvad der skal laves, fortæller Mogens Sandahl.

Her er tale om en lejlighed i hver af afdelingerne, der i sin tid blev opført af to forskellige boligselskaber og derfor ikke ligner hinanden, selv om de er naboer.

Det skal der laves Næstved: Der kan godt blive ændret lidt på nogle af beløbene, men ifølge Plan A fra december 2020 skal de knap 500 millioner bruges som følger i Vandtårnsparken og Vibegården:



Moderniseringsboliger 81,8 mio. kroner Sammenlagte boliger 57,8 mio. kroner Tilgængelighedsboliger 35,2 mio. kroner Ydervægge 59 mio. kroner Tagene 53,7 mio. kroner Døre og vinduer 19,6 mio. kroner Trapperum 3 mio. kroner Fælles tekniske anlæg 21,7 mio. kroner Udearealer og fælleshus 13 mio. kroner Udgifter til byggeplads mm 22,3 mio. kroner Genhusning 27,3 mio. kroner Diverse udgifter incl rådgivning 71 mio. kroner Næstved: Der kan godt blive ændret lidt på nogle af beløbene, men ifølge Plan A fra december 2020 skal de knap 500 millioner bruges som følger i Vandtårnsparken og Vibegården:

- Vi havde brug for at vide, hvordan der ser ud inde i væggene, under gulvet og over loftet, siger han. På samme måde har man prøvet at fjerne altaner. De havde det fint. Men el-installationer, faldstammer og andre rør trænger til lidt mere end bare en kærlig hånd.

Lejlighederne er ikke i ens stand i dag, da de i nødvendigt omfang er sat i stand efter fraflytning. I nogle boliger er der således stadig gamle trægulve, mens de andre steder er erstattet af moderne klikgulve.

Nogle badeværelser har stadig terazzogulve, mens der andre steder er sat klinker op. Og det er også forskelligt, hvordan inventaret er på badeværelser og i køkkenerne. Så derfor bliver det også forskelligt, hvor meget der skal laves rundt omkring.

Snart godkendt - Vi forventer, at projektet bliver godkendt i Landsbyggefonden her lige efter sommerferien, siger Mogens Sandahl.

BoligNæstved har flere forskellige rådgivere ind over det omfattende projekt, og det er en af rådgiverne, som er i dialog med Landsbyggefonden om, hvor stor en del af arbejdet, der kan laves for de billige støttede lån, og hvor stor en del der skal laves for lidt dyrere lån.

Uanset hvad skal der renoveres og bygges om for de 492,7 mio. kroner.

- Og så gælder det om at få mest for pengene, siger Mogens Sandahl.

Plan A Ifølge den plan, som i december blev godkendt i byrådet, skal der fremover være lidt flere forskellige former for boliger at vælge imellem i de pt. to afdelinger.

Plan A er, at 98 boliger skal lægges sammen på en måde, så det bliver til 64 større boliger.

Samtidig skal 322 boliger ombygges til såkaldt tilgængelighedsboliger, altså boliger som er egnet til ældre, som er dårligt til bens, og til handicappede.

Dertil kommer 170 boliger, som får den store tur med nye gulve og installationer, nye badeværelser og køkkener og en mere moderne indretning.

De sidste 111 boliger får nye installationer i det omfang, det er nødvendigt.

Dertil kommer byggeri af et fælleshus, noget der slet ikke findes i dag, og så skal udearealerne også have en større omgang.