Se billedserie Hvis Næstved skal have 2.000 flere arbejdspladser i den næste valgperiode, er kommunen nødt til at sælges bedre, siger Rune Kristensen. Eksempelvis er motorvejsnettet alfa omega, lyder det. »Vi skal stadig lægge pres på Christiansborg for at fremskynde planerne,« siger han. Foto: Jeppe Sahlholdt

Den konservative arbejderdreng fra Lolland vil skabe 2.000 nye arbejdspladser i Næstved

Næstved - 22. september 2021 kl. 15:46 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Der skal skabes endnu bedre vilkår for det lokale erhvervsliv i Næstved, hvis borgmesterkæderne i byen skifter hænder til november. Desuden skal kommunens driftsomkostninger trimmes, så der kommer styr på budgetterne. Sådan lyder det fra De Konservatives borgmesterkandidat, Rune Kristensen, som med inspiration fra Høje Taastrup lover fokus på at skabe flere arbejdspladser lokalt i Næstved efter kommunevalget.

- Michael Ziegler (konservativ borgmester i Høje Taastrup red.) har skabt 10.000 nye arbejdspladser og 300 nye virksomheder de sidste 10 år. Vi har et godt udgangspunkt for at gøre noget lignende i Næstved, og vi skal generelt tiltrække langt flere virksomheder hertil, lyder det fra Rune Kristensen.

Genopretning Høje Taastrup har ifølge Rune Kristensen haft et målrettet fokus på at skabe arbejdspladser, og det har båret frugt. Til gengæld er udviklingen i Næstved gået i den forkerte retning, lyder det.

Beskæftigelsen er stigende i de fleste kommuner, men nogle kommuner kæmper stadig med at genvinde arbejdspladser. Rune Kristensen henviser til tal fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Deres tal viser, at udviklingen i antal arbejdspladser mellem 2008 og 2018 for Høje Taastrup og Næstved er gået i to modsatte retninger. I perioden havde Høje Taastrup en stigning på antal arbejdspladser på 27,3 procent. Det er de mere end 10.000 arbejdspladser, som Rune Kristensen nævnte tidligere. Til sammenligning har Næstved et fald på antallet af arbejdspladser på 7,8 procent.

- Vi skal sælge vores kommune bedre, så virksomhederne vælger at slå sig ned her. Der skal ske en genopretning hurtigst muligt, siger Rune Kristensen.

Det skal ifølge ham ske ved at skabe flere erhvervsgrunde, kortere svartid fra kommunen, fokus på iværksættere og flere ressourcer til at rekruttere virksomheder.

- Der skal skabes bedre dialog mellem borgere, virksomheder og kommune. Vi går til valg på en kulturændring, så den første sætning man møder i dialogen med kommunen lyder, hvad kan jeg gøre for dig? Tilgangen skal være, at alt kan lade sig gøre, fortæller borgmesterkandidaten.

Arbejderdreng fra Lolland Rune Kristensen beskriver sig selv som en arbejderdreng fra Lolland. I anledning af kommunevalget i november og med afsæt i borgmesterkandidaternes valgprogrammer har Sjællandske inviteret Næstveds fire spidskandidater på en gåtur gennem byen.

Rune Kristensen har en åben, hvid skjorte på under den marineblå efterårsjakke. Med partiprogrammet i hånden går vi op mod Næstved Rådhus. En gåtur, som Rune Kristensen håber at gå mange gange igen, når valget er overstået i november.

Borgmesterkandidaten er vokset op i Søllested med begge forældre beskæftiget på Nykøbing Sygehus. Turen gik med bil til Næstved, når der skulle købes julegaver som barn, og i 00'erne gik turen hele vejen til København for Rune Kristensen. Han læste statskundskab på Københavns Universitet, og mellem 2007 og 2010 var han landsformand i Konservativ Ungdom.

Det var til Poul Schlüters 90-års fødselsdag i København i 2019, at Rune Kristensen blev prikket på skulderen af partifællen Helge Adam Møller.

Det konservative byrådsmedlem vidste, at Rune Kristensen boede i Næstved, og derfor var en mulig borgmesterkandidat for partiet til kommunevalget i år.

I dag arbejder Rune Kristensen i Danske Bank i København, og det var kærligheden, som trak ham til Næstved for fire år siden. Her bor han med sin hustru og parrets to børn.

Deler ikke analysen Borgmester Carsten Rasmussen (S) fortalte tidligere på sommeren til Sjællandske, at klimapolitikken skal være et af de helt store fokusområder i den næste valgperiode.

Rune Kristensen er enig i, at Næstved Kommunes klimamålsætninger har været for uambitiøse, men han deler ikke nødvendigvis analysen.

- For mig er kernevelfærden og udviklingen i vores erhvervsliv det vigtigste, siger han.

Den konservative borgmesterkandidat mener det alvorligt. Hans mål er at overtage Carsten Rasmussens stol på borgmesterkontoret på Næstved Rådhus, hvor gåturen har nået sin afslutning.

