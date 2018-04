Se billedserie Et kig ind i den hemmelige verden, som angiveligt skulle ligge under BonBon-Land, som bliver afsløret i morgen.

Den hemmelige verden ser dagens lys

Næstved - 26. april 2018 kl. 11:41 Af Helle Hansen

Viktor Vandorm iført Virtual Reality briller er årets nyhed i BonBon-Land, og fra og med fredag klokken 10.30 kan man afprøve turen. BonBon-Land åbner nemlig for parkens 26. sæson klokken 10, hvor borgmester Carsten Rasmussen klipper den røde snor og åbner sæson 2018 i forlystelsesparken.

Turen i Viktor Vandorm iført VR-briller er for gæster over 120 centimeter, da fortællingen om en hemmelig verden under BonBon-Land formentlig godt kan virke skræmmende på yngre gæster.

Her er tale om den første danske virtual reality oplevelse i en rutsjebane, som samtidig er interaktiv. Det interaktive består i, at man, mens man suser af sted, kan fange op til 50 guldmønter undervejs.

Der er fortsat mulighed for en helt almindelig tur i forlystelsen uden de nye VR-briller sammen med en voksen for børn på mellem 90 og 120 centimeter. Som udgangspunkt vil de 20 forreste vogne nemlig være for gæster med VR-briller og de 20 bagerste uden.

For at de mindre børn ikke skal kede sig, mens de står i kø til forlystelserne, har parken fået udviklet spillet »Maskotjagten«. Det er et spil i en gratis app, som kun kan spilles i BonBon-Land, hvor børnene skal finde, scanne og herefter spille med de kendte maskotter. Og så er der kommet en ny maskot, Viktor Vandorm.

I bedste skattejagtstil har BonBon-Land på åbningsdagen gemt 10 guld sæsonkort rundt om i parken. Kortene tilhører finderne, og der vil i løbet af dagen komme hints til, hvor de er gemt, på Instagram stories.

I løbet af sæsonen vil der som tidligere år være forskellige events. Foreløbig ligger det fast, at Motor Mille kendt fra Ramasjang besøger BonBon-Land lørdag den 12. maj kl. 14, mens Ramajetterne kendt samme sted fra kommer forbi den 16. juni.

Som sidste år er det muligt at købe billet og komme ind på forpladsen, inden selve BonBon-Land åbner kl. 10. Her i den forlængede åbningsweekend er åbningstiderne kl. 10-17.