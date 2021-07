Se billedserie En gang Næver - altid Næver, siger Kim Broskov Frederiksen. Fotos: Privat

Den »helt sande« næver-historie

Læsere kræver undskyldning, ovenpå at to næstveder tidligere har tilkendegivet, at udtrykket »Næver for ever« er deres.

Næstved - 15. juli 2021 kl. 14:44 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Næver for ever: Hvem fandt på slagsordet alle kender? Det har der været flere bud på. Men kun én er den rigtige, mener flere læsere.

»Det kræver vist en undskyldning til Kim«.

Sådan lyder reaktioner Sjællandske har modtaget ovenpå, at to næstveder i en tidligere artikel har formastet sig til at tilkendegive, at »Næver for ever« udtrykket var deres.

Imidlertid følger her således den helt »sande historie«.

Udtrykket »Næver for ever, you never walk alone« stammer nemlig oprindeligt fra rap-gruppen Hvid Chokolade tilbage i 90'erne.

Nej,

Udtrykket stammer derimod fra ungdomskulturen i Næstved.

Nej.

Okay, udtrykker stammer fra Næstved boldbaner, nej... fra Roskilde...NEJ.

»Dét passer i hvert fald ikke.« »Det var Kim Frederiksen, der fandt på dét udtryk, og han er fra Næstved«, skriver næstveder og fodboldfan Henrik Luttermann.

Meget tyder da også på, at det er Danmarks vel nok mest dedikerede landsholdfan og grundlægger af Næstved boldklubs første fanklub og fanblad; Kim Broskov Frederiksen, der tilbage i halvfemserne har tilpasset Liverpools slagsang.

Imidlertid tager selve omdrejningspunktet for næversnakken al furoren med sindsro.

Faktisk viser de sig, at Kim Broskov Frederiksen , efter eget udsagn, har stået fadder til adskillige slagsange, fortæller han.

Flere slagsange - Der var den om; Næver for ever, you never walk alone, we loooove you Næstved. we loooove you Næstved, synger Kim Broskov i telefonen og tilføjer, at han dengang i de gode gamle bold-dage lavede flere sange.

- Vi lavede én med Brøndby, der var ment som en slags battle mellem Brøndby og FCK.

»Nede i dalen en hytte lå, der mødte jeg en brøndby-fan, som blev banket gul og blå«...altså i overført betydning, understreger Kim Broskov og synger videre;

- Så er det en med Søren Hjul; »... Og Søren Hjul, han scorer og (Michael) Nonbo bruger vold, og det er kun fordi, vi bliver Danmarks superliga hold«.

Ja, det var dengang vi troede på det, leer Kim.

- Dengang var der måske 15-16.000 medlemmer fra Brøndby, mens vi kun var 250 medlemmer.

- Vi ville gerne markere os, selvom vi var små. Det var en triumf at lave sange, de andre ikke havde, siger Kim Broskov og fortæller, at slagsange skaber stemning på stadion, som den omskrevne sang fra Liverpool eret godt eksempel på.

Jullerup færgeby Nu hvor Kim Broskov har fået fart på minderne, kommer lyrikken om fodboldikonerne ud på et soundtrack fra Jullerup Færgeby;

»Vi er så glade for Alex Nielsen, han kommer hurtig rundt omkring. Og det er fordi med Alex Nieeeelsen, så går det let som ingenting«, synger Kim Broskov og afbryder sig selv;

- Det var fordi, at han var så mega-hurtig, mindes han.

- Nåja, så var er der også den her, siger Kim Broskov og synger videre; »Always look at the green side of life«

Bolddreng Kim Broskov Frederiksen er kommet på Næstved Boldbaner siden han og familien flyttede til byen i 1973.

Faktisk er han som mange børn krøbet gennem et hul i hegnet og har overværet mange kampe dengang Næstved var i den bedste række i 1. division.

- Det var Peter Bonde, Torben Johansen, Mogens Hansen og Ole Kjær, der vækkede min interesse for fodbold, siger Kim Broskov.

Og det er den selvsamme Peter Bonde, der netop er blevet træner for Næstved Boldklub, efter en imposant karriere, der også omfatter landstræner og assisterende landsholdstræner for Danmarks fodboldlandshold under Morten Olsen, og træner for det kinesiske U20 kvindelandshold.

I folkeskolen var Peter Bonde også Kim Broskovs idrætslærer, hvilket siden tændte interessen for fodbold og efterfølgende fik Kim Broskov til at grundlægge Næstveds første fanklub: The Green Heaven med 250 medlemmer.

Senere fungerede Kim Broskov i øvrigt som fodbolddommer i 10 år. Inden han blev ansat i den sjællandske fodbolddommerunion, der administrerer Dansk Boldspils Union (DBU) og den sjællandske underafdeling (SBU).

- Jeg blev dommer i '96, hvor Næstved lå i 1. Division og Herfølge lå i superligaen. Det var anderledes at være neutral, frem for at være med til at råbe, siger Kim Broskov og fortæller, at han endda var linjedommer, mens Peter Bonde var træner.

I dag bor Kim Broskov i Sverige, men han kommer stadig i Næstved.

- Jeg kommer rimelig tit, og så skal jeg altid ud og se Næstved spille.

Aldrig vundet Men her 40 år efter er det nu alligevel tre minutter i 1980, der står skarpest i Kim Broskovs erindring. Kort før tid glider DM-guldet fra de hvid-grønne for øjnene af 20.000 fans på Næstved Stadion, da KB udligner.

Selvom Næstved altid har været en fodboldby, har holdet aldrig vundet andet end DM i inderdørs fodbold overfor FCK i '96 .

- Men Næstved har haft mange store spillere gennem tiderne. Også på landsholdet, siger Kim Broskov og spår Næstved en mere medaljebåren fremtid fremover.

Store drømme En gang Næver - altid Næver, fastslår Kim Broskov Frederiksen og vurderer, at Næstved har mulighed for at komme i 1. division indenfor de næste år, hvis altså Næstved Boldklub får nogle sponsorer.

- De mangler nogle gode kapitalstærke sponsorer, som dem de har i Jylland.

- Og så mangler vi et moderne stadion for at kunne skabe en lækker atmosfære, siger Kim Broskov.

- Næstved er bare en gammel åben stadion med en alt for lille sponsorlounge.

Til gengæld har han rigtig store forhåbninger til Næstveds nye træner.

- Jeg har stor tiltro til, at Peter Bonde er den helt rigtige mand, fastslår Kim Broskov Frederiksen og afviser ikke, at sejre eventuelt også kan skabe basis for en ny slagsang.

