Se billedserie Four more years. Helge Adam Møller dropper byrådet og stiller op til regionsrådet, hvor han er opstillet som nummer fire på listen af konservative kandidater. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Den gamle kriger stiller op igen: Jeg er kun 14 dage ældre end Joe Biden

Næstved - 28. maj 2021 kl. 17:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Dåbsattesten er umulig at løbe fra, men ellers er det ikke til at se, at den seje, senede og sportstrænede Helge Adam Møller har passeret 78 år.

Ryggen er rank og hjernen er ligeså skarp som den plejer at være hos den tidligere major, der stempler ind i valgkampen med 18 års ballast i byrådet og 28 års erfaring fra Christiansborg.

- Når folk spørger ind til min alder plejer jeg at sige, at når Joe Biden kan blive valgt til præsident i USA, så kan jeg også stå på stemmesedlen til regionsrådet. Han er også født i november 1942, så jeg er kun 14 dage ældre end USA's nye førstemand.

Rune skal have plads

Helge Adam Møller er glad. Han er lige blevet morfar for første gang, og han kommer lige fra fitness og en runde på golfbanen, hvor han sidste år vandt bronze til Næstved. I veteranklassen. Sidste år annoncerede han sit stop i byrådet, for at give partiets nye borgmesterkandidat Rune Kristensen frie rammer. Nu går han efter fire år i regionsrådet og er netop blevet valgt som nummer fire på listen hos De Konservative.

- Jeg trækker mig fra byrådsarbejdet for ikke at stå i vejen for Rune Kristensen. Han er en fremragende borgmesterkandidat, som jeg selv har opfundet da jeg mødte ham til Poul Schlüters 90 års fødselsdag for to år siden, og han fortalte mig, at han var flyttet til byen. Han skal derfor have lov at lægge sin egen linje, siger Helge Adam Møller.

Derfor går han efter et sæde i regionsrådet. Det giver mening for en mand med adskillige sygehusbesøg på cv'et.

- Jeg har brækket stort set alt, hvad der kan brækkes i kroppen, så jeg kender sundhedsvæsenet bedre end de fleste.

Ud af vagten

Han går til valg på at løfte Region Sjælland ud af hængedyndet, skærpe kræftbehandlingen og på at lade cheferne i sygehusvæsenet stå til ansvar for de beslutninger de træffer.

- I en privat virksomhed er det ud af vagten, hvis ikke du egner dig til jobbet. Sådan er det ikke i sundhedsvæsenet, der bliver man kun forfremmet, så jeg så gerne at politikerne i regionsrådet tog mere ansvar og fyrede cheferne, hvis de viser sig uduelige.

Og så vil han hjertens gerne have oprettet endnu et udvalg. Et afbureaukratiserings-udvalg, der skal gøre op med mærkværdighederne i sundhedsvæsenet.

- Alt hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares, lyder det fra den gamle major, der er fit for fight til four more years i dansk politik.