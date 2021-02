Se billedserie Lindy Nymark Christensen svinger kosten i hjemmet på Fåborgvej. Hans kone er blevet dement, og Lindy passer huset helt alene. Foto: Kim Palm

Den gamle kriger fylder 80: Nu svinger Lindy kosten

Næstved - 21. februar 2021 kl. 13:44 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Den eneste jeg er imponeret over i byrådssalen, det er borgmester Carsten Rasmussen (S). Resten, det er bare snak uden handling.

Så er scenen sat på Fåborgvej til fødselsdagskaffe og fastelavnsboller hos Lindy Nymark Christensen.

Han fylder 80 søndag og havde egentlig inviteret 100 mennesker til brunch på Hotel Kirstine. Men det må vente med, til vi rammer lysere tider og igen kan få lov at være sammen, med dem vi kender og holder af.

Stadig ilter Og Lindy holder af Næstved, tag ikke fejl af det. Men han er også skarp i kritikken af byens liv og manglende handling.

- De snakker og snakker. Om havnen, motorvej og skøjtehal. Og hvad sker der? Absolut ingenting. En flok handlingslammede politikere omgivet af jordens dårligste ledelse. Det må du gerne citere mig for, slår han fast

Selvom det er 11 år siden, han trådte ud af byrådet, er han stadig en mand med position og indflydelse. Som formand for Næstved Fjernvarme, Brugerforeningen Stofa og som næstformand i Bolig Næstved, har den gamle socialdemokrat formået at markere sig i debatten om byens udvikling. Altid med klar røst og aldrig til at overse.

- Hvis man først bliver uvenner med mig, så går det helt galt, siger den tidligere major af reserven, der stemplede ind i byen i 1959 og har været her lige siden.

Utilgiveligt Han har stadig svært ved at tilgive, at et samlet byråd tilbage i 2018 nær havde væltet fjernvarmens bestyrelse, da byrådet undlod at tage stilling til varmeværkets beretning om alternativer til affaldsvarmen på Ydernæs.

- Jeg var også sur på Carsten (Rasmussen red.). Der gik et helt år, men så sagde min søn »skulle du ikke se at få det ud af verden far?«, så jeg ringede til Carsten, og han sad her på køkkenstolen i to timer, og vi fik snakket os til rette igen.

Udviklingen af varmeværket og udbygning af varmenettet er fortsat Lindy Nymark Christensens mærkesag. Men lige nu gælder det Ruth. Hans kone gennem 60 år blev dement for fem år siden, og Lindy har frasagt sig hjælp fra kommunen. Han klarer det selv.

- Ruth kan intet, så jeg klarer vask, opvask, rengøring, madlavning og støvsugning. Jeg sætter en ære i at gøre det selv. Kommunen tilbød fem timers rengøring på et helt år. Det kan jeg ikke bruge til noget.

Fælles fødselsdag Så nu er det Lindy, der svinger kosten i hjemmet, hvor fem børn er kommet til verden. Fire af dem bor i lokalområdet, så Lindy får set en del til familien, der også tæller otte børnebørn og et enkelt oldebarn.

- Ruth var hjemmegående, så jeg har forsørget familien med en enkelt indtægt. Det er jeg temmelig stolt over.

Stolt, stædig og ærekær. Den gamle kæmpe kæmper videre og håber at kunne fejre fælles fødselsdag med Ruth - og en masse glade gratulanter - i august.

Og så glæder Lindy sig især til 2022 - så kommer fjernvarmen nemlig til Fåborgvej.

:En flok handlingslammede politikere omgivet af jordens dårligste ledelse. Sådan lyder vurderingen fra den gamle kriger, der fylder 80 i morgen. Foto: Kim Palm

