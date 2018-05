Direktør i Den Lille Bikube, Esben Kjærsgaard, ser frem til at samarbejde med Jeanette Vindelev, som starter i sparekassen fredag. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Den Lille Bikube bliver større Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den Lille Bikube bliver større

Næstved - 30. maj 2018 kl. 19:53 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer et nyt ansigt i Den Lille Bikube i Fuglebjerg.

Sparekassen har ansat 57-årige Jeanette Vindelev, som starter i pengeinstituttet på Byagervej fredag den 1. juni. Hun har boet i Fuglebjerg siden 1979 og er for mange derfor ikke helt så ukendt alligevel.

Den Lille Bikube har eksisteret som selvstændigt pengeinstitut siden 1859.

Det er en såkaldt indskydersparekasse, hvor kunderne ejer banken, og hovedaktiviteten er at udbyde pengeinstitutprodukter og rådgivning til en bred kreds af private kunder og erhvervskunder i lokalområdet.

Med ansættelsen af Jeanette Vindelev bliver de fire ansatte i alt i Den Lille Bikube inklusiv direktøren. Og det er helt bevidst valg at opruste i stedet for at nedjustere.

- Det er fordi, vi gerne vil vise, at vi vil være her fremadrettet. Vores mål er ikke at tjene så mange penge som muligt. Vores mål er, at vi skal have en indtjening, der gør, at vi har lidt mere ro på i forhold til tilsynet, så vi kan passe vores butik, forklarer direktør Esben Kjærsgaard.

Han er tilfreds med det beskedne overskud i 2017 på 237.000 kr. efter skat, selv om det er lavere end sidste års overskud på 467.000 kroner. Han vurderer, at Den Lille Bikube står på et økonomisk, solidt grundlag, og Esben Kjærsgaard er ikke afvisende overfor endnu en oprustning i den nærmeste fremtid.

- Nu har vi taget et skridt. Det kan være, vi tager et skridt til. Med en solvens på 22 er vi et pænt sikkert pengeinstitut. Der er ingen garanti, men vi ligger godt. Den Lille Bikube er en sikker havn at være i, erklærer direktøren.