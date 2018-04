Demonstranter danner kæde ved sygehuset

I dag danner de offentligt ansatte i Næstved en skulder-ved-skulder-kæde fra Ringstedgade via Farimagsvej til Rådmandshaven. Det gør de for at vise, at de står sammen for velfærd og ordentlige forhold fagligt. For to uger siden var der ligeledes fælles demonstration, hvor et par tusind var samlet på Axeltorv. Foto: Esben Thoby